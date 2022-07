Le patron de Chelsea admet son malaise face à la signature de joueurs non vaccinés

Thomas Tuchel dit qu’il préférerait ne pas signer de joueurs non vaccinés contre le Covid-19

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que le statut de vaccination d’un joueur contre Covid-19 est un facteur contributif majeur lors de la décision sur les objectifs de transfert.

Les Blues sont actuellement au milieu d’une tournée de pré-saison aux États-Unis, mais ont dû laisser les milieux de terrain N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek à Londres après qu’il soit devenu évident qu’ils se verraient refuser l’entrée aux États-Unis en raison de leur non-vaccination.

Au lieu de s’entraîner aux côtés de la première équipe de Chelsea, la paire doit maintenant se préparer pour la nouvelle saison aux côtés de l’équipe des moins de 23 ans du club, et manquera des entraînements tactiques cruciaux et des matchs de pré-saison avant la nouvelle saison de Premier League qui débutera en août. 5.

Et Tuchel dit qu’il tient à éviter toute future absence liée à Covid de son équipe, même si cela signifie exclure certaines cibles de transfert potentielles.

“Je connaissais des joueurs que je prendrais aussi sans vaccination“, a déclaré l’Allemand. “Je dois dire. Mais oui, ça fait partie du quotidien en ce moment.”

Il a ajouté lorsqu’on lui a demandé si le statut vaccinal d’un joueur affectait qui il amenait dans l’équipe : “Oui, il faut.”

Chelsea a ajouté l’attaquant anglais Raheem Sterling et le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly à leurs rangs jusqu’à présent cette intersaison, et on pense également qu’ils sont sur le point de conclure un accord pour le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe – et Tuchel a laissé entendre que toute nouvelle recrue potentielle est rapidement grillés pour savoir s’ils avaient reçu ou non un vaccin.

« Il se prépare avec Ruben. On ne peut pas les forcer [to take the vaccine]. C’est pour le moment une décision tout à fait normale de se faire vacciner», a déclaré Tuchel à propos de Kante.

“Les deux joueurs ont pris la décision de ne pas le faire. Nous devons suivre les règles. Ils ne peuvent pas nous rejoindre. Ils connaissent les conséquences. Nous n’aimons pas ça. Bien sûr que non.

“Nous aimerions les avoir ici et ce n’est pas une solution idéale. Loin de là. Mais, une fois que la situation est comme ça, vous devez trouver une solution. Ils ont donc leurs entraîneurs là-bas. Ils s’entraînent avec les moins de 23 ans. Ensuite, ils partent avec les moins de 19 ans pour ne pas être complètement dans un groupe. Mais cela ne compensera pas. Ce ne sera pas pareil.

“Pour N’Golo, c’est peut-être même pas la pire chose à faire,” il ajouta. “Nous pouvons lui donner une charge très individuelle. Je ne pense pas qu’il ait besoin de beaucoup de temps pour s’adapter à notre jeu parce que N’Golo est N’Golo et tout le monde est conscient qu’il est un joueur clé..”

Mais à en juger par ses commentaires, il reste à voir exactement pendant combien de temps Kante est considéré comme un acteur clé de cette formation de Chelsea – du moins jusqu’à ce qu’il choisisse de recevoir le vaccin, c’est-à-dire.