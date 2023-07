Le patron de Byker Grove taquine le retour épique d’Ant et Dec en tant que PJ et Duncan pour la série de redémarrage

LE patron du patron de Byker Grove a taquiné le retour épique d’Ant et Dec en tant que certains de leurs personnages les plus emblématiques.

Le duo de présentateurs de télévision s’est rencontré pour la première fois sur le tournage du drame CBBC Byker Grove en 1990.

CBBC Drama Byker Grove a duré de 1989 à 2006

Ant et Dec ont précédemment confirmé qu’ils ramenaient l’émission emblématique, 17 ans après sa dernière apparition sur nos écrans.

Le drame était centré sur un club de jeunes à Newcastle et a fait des stars Ant McPartlin, 47 ans, et Declan Donnelly, 47 ans.

Ils ont ensuite utilisé leurs noms de personnages de PJ & Duncan de la série pour lancer une carrière pop.

Et maintenant, Leo Pearlman, associé directeur de la société de production de séries, Fullwell 73 a laissé entendre que le duo pourrait faire un retour avec leurs personnages lors du redémarrage.

« Donc, nous en sommes aux premiers stades de développement, mais j’aimerais que certains des anciens membres de la distribution reviennent », a-t-il expliqué.

« Nous travaillons dur sur Ant et Dec pour voir ce qu’ils sont prêts à faire [do]s’ils sont prêts à revenir en tant que PJ et Duncan.

« J’aimerais que tous ces éléments nostalgiques soient revisités. »

Pendant ce temps, leur couple a fait une annonce choc dans une vidéo en revenant là où tout a commencé.

En révélant qu’ils redémarraient la série, Dec s’est exclamé: «Byker Grove sera toujours très spécial pour nous en tant que série qui nous a donné notre pause, nous sommes donc plus que ravis.

« Nous sommes impatients d’apporter cette nouvelle incarnation à une toute nouvelle génération ainsi qu’à ceux qui s’en souviennent aussi affectueusement que nous. »

Cependant, vers la fin du clip, il s’est demandé où le duo pourrait être aujourd’hui.

Dans la vidéo d’annonce, il a commenté : « Je me demande où sont PJ et Duncan de nos jours et s’ils vont entrer dans le bosquet en passant ?

Mais Ant a semblé mettre de l’eau froide sur la rumeur: « Je ne l’aurais pas pensé, je pense que PJ se produit maintenant au stade de Wembley avec son album de rap vendu en platine. »

Dec a ensuite plaisanté: «Comme vous pouvez probablement le constater, le développement du scénario en est à un stade très précoce.

Byker Grove a été diffusé à l’origine de 1989 à 2006, avec Ant et Dec en vedette de 1989 à 1993.

En 1994, le couple a sorti le single à succès, Let’s Get Ready To Rhumble, en tant qu’homonyme de leur émission qui a atteint le numéro 9 dans les charts.

Plus tard en 2013, le do a interprété la chanson à la fin de Saturday Night Takeaway d’Ant & Dec dans le cadre du segment End of the Show Show sur ITV.

La chanson est ensuite montée en flèche au numéro un des charts alors que les fans se délectaient de la nostalgie.

Le reboot s’appellera simplement Byker et s’adressera à un « public prime time ».

