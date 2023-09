Le patron de Burnley, Vincent Kompany, ignore les discussions sur la crise de Manchester United avant le match nul en Premier League

Le manager de Burnley, Vincent Kompany, a déclaré jeudi qu’il ne prêtait aucune attention aux discussions sur une crise à Manchester United alors qu’il se prépare à affronter l’équipe en difficulté d’Erik ten Hag samedi.

United a perdu 4-3 contre le Bayern Munich en Ligue des champions mercredi, poursuivant ainsi sa mauvaise passe de début de saison, au cours de laquelle ils ont perdu trois de leurs cinq premiers matches de Premier League.

Une troisième défaite consécutive augmente la pression sur le manager de United Erik ten Hag et deux buts tardifs de Casemiro ont masqué le fossé de classe entre les équipes à l’Allianz Arena mercredi.

Avec des problèmes hors terrain également croissants pour Ten Hag, la pression sera sur United pour obtenir un résultat à Turf Moor, mais Kompany ne s’intéresse qu’à ses propres joueurs.

« J’essaie seulement d’évaluer (United) de la manière dont je dois le faire pour mon équipe, ses forces et ses faiblesses », a déclaré l’ancien capitaine de Manchester City.

« J’ai déjà joué dans un grand club et je sais ce que c’est quand on perd quelques matchs. La pression peut monter mais ce n’est pas à moi d’en parler. Je me concentre sur le terrain.

Kompany, qui a fait l’éloge de Ten Hag « extrêmement capable », cherche à tirer parti du match nul 1-1 de lundi à Nottingham Forest, le premier point de Burnley de la saison.

Après trois défaites consécutives à domicile, contre Manchester City, Aston Villa et Tottenham, le tirage au sort était une avancée bienvenue.

« J’ai vraiment hâte de voir ce match pour voir si nous avons fait ces pas en avant », a-t-il déclaré. « Je crois vraiment à la menace offensive de notre équipe en termes de capacité à créer quelque chose et j’espère que cela se verra samedi. »

