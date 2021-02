Mme von der Leyen et l’administration du président français Emmanuel Macron subissent une pression intense sur la progression relativement lente des programmes sur le continent, où un peu plus de 2% de la population a jusqu’à présent reçu une protection.

Alors que l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a été en mesure de donner son feu vert aux vaccins de BioNTechPfizer / BioNTech le 2 décembre et d’Oxford / AstraZeneca le 30 décembre grâce à l’approbation d’urgence temporaire de lots spécifiques, l’EMA n’a pas été approche accélérée.

«La Commission et les États membres ont convenu de ne pas transiger avec les exigences de sécurité et d’efficacité liées à l’autorisation d’un vaccin. Il a fallu prendre du temps pour analyser les données, ce qui, même minimisé, prend de trois à quatre semaines.

«Alors, oui, l’Europe l’a laissé plus tard, mais c’était la bonne décision. Je vous rappelle qu’un vaccin est l’injection d’une substance biologique active dans un corps sain. On parle de vaccination de masse ici, c’est une responsabilité gigantesque.

« Nous ne sommes … pas seulement responsables de nous-mêmes. C’est une pandémie qui touche tout le monde sur cette planète. Je suis très opposé à ce que l’Union européenne donne maintenant l’impression que nous prenons soin de nous et que la souffrance des autres , en particulier dans les pays les plus pauvres et sur les continents les plus pauvres, ne nous affecte pas.