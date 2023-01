Le patron de Brighton, De Zerbi, veut la “meilleure solution” dans la saga Moises Caicedo après la candidature d’Arsenal

L’entraîneur de Brighton, Roberto de Zerbi, a déclaré que le milieu de terrain Moises Caicedo avait “fait des erreurs” après que l’Équatorien ait publiquement demandé à partir pour Arsenal la semaine dernière.

Caicedo a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il a déclaré qu’il espérait que le club et les fans comprendraient son désir de quitter Brighton et de rejoindre les Gunners.

Mais Brighton n’est pas disposé à négocier les 60 millions de livres sterling offerts par Arsenal, les Seagulls étant prêts à tenir leur évaluation de 90 millions de livres sterling s’ils doivent vendre le joueur, qui a été signé d’Independiente del Valle en 2019.

Pendant ce temps, beaucoup ont pointé du doigt les nouveaux conseillers du joueur de 21 ans pour le poste maladroit qui a rendu les fans furieux et a conduit le club à dire au milieu de terrain de rester à l’écart de l’entraînement jusqu’à la fermeture de la fenêtre de transfert mardi.

“Moises est un bon gars”, a déclaré De Zerbi à ITV Football avant le match nul de Brighton au quatrième tour de la FA Cup contre Liverpool.

“Dans la vie, vous pouvez faire des erreurs. Il existe de nombreuses solutions pour tout le monde et nous verrons la meilleure solution pour le club, pour lui et pour nous.”

Et il a ajouté: “Nous verrons ce qui se passera demain et le lendemain. Nous espérons qu’il restera avec nous jusqu’à la fin de la saison, mais c’est une question de club et de Moises.”

Arsenal en a déjà signé un joué depuis Brighton ce mois-ci, l’ailier Leandro Trossard ayant rejoint les Gunners dans le cadre d’un contrat de 27 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, les Gunners ont été liés à l’arrière droit du Real Valladolid Ivan Fresneda.

Et le défenseur d’Everton Amadou Onana intéresse également les dirigeants de la Premier League, selon un rapport en Belgique.