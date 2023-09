Le patron de Brighton, De Zerbi, dirige une nouvelle vague d’entraîneurs d’élite

Il peut y avoir un inconvénient à être la « prochaine grande chose » dans la gestion du football – il suffit de demander à Graham Potter, Julian Nagelsmann et Steven Gerrard. Roberto de Zerbi, cependant, pourrait bien être la vraie affaire.

La nomination de l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, Sassuolo, Benevento, Palerme et Foggia en tant que manager de Brighton & Hove Albion à la même époque l’année dernière a été moquée par l’ancien manager de Liverpool Graeme Souness.

« Je pense que c’est un risque », a déclaré Souness. « Vous faites venir quelqu’un qui ne connaît pas notre jeu. Paul Barber [Brighton CEO] s’est dit impressionné par sa connaissance de Brighton, de ce qu’ils ont fait et de la façon dont ils tentent de jouer, mais il aurait pu l’obtenir sur Internet. Je pense que c’est un risque d’amener quelqu’un avec son CV, sept emplois en neuf ans. Si vous êtes un entraîneur exceptionnel, les gens veulent vous garder. »

Un an plus tard, on peut supposer que Brighton veut vraiment conserver De Zerbi, mais combien de temps pourront-ils le faire ?

Ce week-end marque le premier anniversaire de sa nomination à la tête de Brighton après le départ de Potter pour Chelsea en septembre dernier. Le joueur de 44 ans fêtera son premier anniversaire avec un déplacement à Manchester United samedi, et avec lui, la perspective de terminer la journée dans le top quatre de la Premier League.

Après avoir pris la direction de Brighton en septembre 2022, Roberto De Zerbi les a propulsés en Ligue Europa pour la première fois dans l’histoire du club. (Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

C’est le même match la saison dernière qui a propulsé Potter vers le poste à Chelsea. Lors de la première journée de la campagne, lors du premier match d’Erik ten Hag à la tête de United, Brighton de Potter a dominé, dépassé et surpassé l’équipe locale pour émerger avec une victoire 2-1 qui a donné un premier aperçu du potentiel des Seagulls. ‘ équipe.

Si Brighton a réalisé son potentiel en se qualifiant pour le football européen pour la première fois de son histoire la saison dernière, c’est grâce à l’arrivée de De Zerbi. L’Italien a marqué en moyenne 1,70 points par match pendant son mandat, contre 1,28 pour Potter, mais c’est sa personnalité – dure et abrasive – qui a donné à Brighton un avantage plus dur que sous son prédécesseur aux manières douces.

Potter a jeté les bases et s’est dirigé vers Chelsea, pour ensuite perdre son emploi à Stamford Bridge en sept mois, mais le succès de De Zerbi à faire de Brighton une équipe offensive plus puissante a assuré son meilleur classement en championnat et une course aux demi-finales de la FA Cup, et c’est lui qui est désormais l’entraîneur qui est devenu la prochaine grande nouveauté.

Depuis la fin de la saison dernière, De Zerbi aurait rejeté les approches de Tottenham Hotspur et de Naples, bien que Brighton ait perdu les milieux de terrain Alexis Mac Allister et Moisés Caicedo respectivement contre Liverpool et Chelsea lors du mercato estival.

Vous pouvez être chaud une minute et être pressenti pour devenir une célébrité, mais un mauvais tournant peut laisser votre réputation en lambeaux, alors peut-être que De Zerbi a évalué la situation dans son ensemble aux Spurs et à Naples et a décidé qu’une opportunité plus appropriée, peut-être même plus grande, émergerait plus tôt que prévu. plus tard.

Potter ne pouvait jamais refuser l’opportunité de diriger Chelsea, mais il était trop inexpérimenté pour ce poste et n’avait pas la personnalité requise pour entraîner un si grand club. La même chose pourrait être dite de Nagelsmann, qui a quitté le RB Leipzig pour devenir entraîneur du Bayern Munich à seulement 34 ans, mais a été licencié dans les 18 mois en raison de mauvais résultats et de rumeurs de troubles au sein de l’équipe.

Gerrard, quant à lui, se positionnait pour devenir l’éventuel successeur de Jurgen Klopp à Liverpool après avoir guidé les Rangers vers un premier titre écossais en une décennie. Mais l’ancien capitaine de Liverpool est parti trop tôt pour une opportunité en Premier League à Aston Villa et a perdu ce poste en moins d’un an. Après avoir été négligé pour les postes d’entraîneur à Leicester City et Leeds cet été, Gerrard tente maintenant de reconstruire sa réputation en Arabie Saoudite avec Al Ettifaq – un tremplin loin d’être évident vers la Premier League.

De Zerbi a déjà bâti une œuvre impressionnante dans plusieurs clubs, son ascension vers la notoriété a donc été progressive. Il a été salué pour le style de football qu’il a introduit à Benevento et Sassuolo, qu’il a guidé vers des classements successifs parmi les huit premiers de la Serie A, avant que son séjour au Shakhtar ne soit écourté après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022.





Brighton avait déjà désigné De Zerbi comme remplaçant potentiel de Potter avant même qu’il ne déménage au Shakhtar en raison de sa philosophie tactique d’équipes à haute énergie et à l’esprit offensif. Ainsi, lorsque Potter a été tenté par Chelsea, il n’y avait qu’un seul choix au sein du club, même si sa nomination a été une surprise pour la plupart en dehors du stade Amex.

« L’arrivée de Roberto a été assez incroyable », a déclaré cette semaine le propriétaire de Brighton, Tony Bloom, sur le site Internet du club. « C’est un entraîneur-chef d’élite. Son palmarès, lorsque nous l’avons examiné en détail, était exceptionnellement bon ces dernières années au Shakhtar Donetsk et à Sassuolo, mais je n’avais pas vraiment réalisé l’impact qu’il aurait quand il est entré.

« Je pense que c’est très difficile pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un joueur ou d’un entraîneur qui entre dans un club de football. Il a eu une énorme influence sur de nombreux joueurs et il est si doué pour améliorer les joueurs individuels. Dans l’ensemble, ils étaient tous de très bons joueurs. Graham [Potter] Il a également fait un travail exceptionnel en termes d’élévation des niveaux, d’élévation du niveau des joueurs, mais Roberto a fait un pas en avant.

« Et la qualité du jeu, la prise de risque au bon moment pour créer des opportunités et ses capacités tactiques sont superbes, nous sommes donc très chanceux de l’avoir au club. Nous aimons l’avoir au club, tant que possible. continuer. »

Après avoir vu Mac Allister et Caicedo partir pour de plus grands clubs cet été, tout comme Marc Cucurella (Chelsea), Yves Bissouma (Spurs), Leandro Trossard et Ben White (tous deux Arsenal) l’ont fait avant eux, Bloom et Brighton sauront que leur manager sera convoité par tous les grands clubs d’Europe.

À un moment donné, un emploi dans une équipe de Ligue des champions s’ouvrira et il n’y a actuellement personne en Europe qui soit plus sexy que De Zerbi. Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Thomas Tuchel sont les entraîneurs au sommet de l’arbre avec des armoires à trophées pour le prouver, mais De Zerbi peut être celui qui dirigera la prochaine vague d’entraîneurs d’élite.