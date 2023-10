Le patron de Bridgerton annonce une nouvelle émission Barbie Netflix – et c’est bien loin du film record

Les créateurs de BRIGERTON ont annoncé un nouveau spectacle Barbie qui se démarque du film Hollywood qui a battu tous les records.

Les producteurs exécutifs Shonda Rhimes et Betsy Beers ont réalisé un nouveau documentaire Barbie pour Netflix.

Getty

Les patrons de Bridgerton, Shonda Rhimes et Betsy Beers, ont réalisé un nouveau documentaire Black Barbie[/caption] AFP

Le documentaire racontera l’histoire de la première Barbie noire jamais réalisée[/caption]

Sur X(Twitter), Netflix a annoncé que le duo artistique derrière la série à succès Bridgerton s’est lancé dans un nouveau documentaire passionnant sur Barbie intitulé Black Barbie.

Lagueria Davis réalise le film et le projet devrait raconter l’histoire de la toute première poupée Barbie noire produite.

Black Barbie se concentrera spécifiquement sur l’impact que trois femmes noires travaillant chez Mattel ont eu sur l’évolution de la poupée.

Le tweet se lit comme suit : « Black Barbie – un nouveau documentaire produit par Shonda Rhimes et Betsy Beers et réalisé par Lagueria Davis – raconte l’histoire de la première Barbie noire et l’impact capital que trois femmes noires de Mattel ont eu sur l’évolution de la marque Barbie. comme nous le savons. Bientôt sur Netflix !

Les fans impatients ont exprimé leur enthousiasme à propos du prochain documentaire : « J’ai vu ça lors d’un festival de films l’été dernier à OKC. Tellement bon !

Un autre a ajouté : « J’ai hâte de regarder ça ! »

Un troisième a déclaré : « J’attends ça avec impatience ! »

Il n’est pas surprenant que Netflix ait sauté sur la tendance Barbie actuelle, étant donné le succès du film Barbie de Greta Gerwig.

Le film Barbie a dépassé le milliard de dollars au box-office peu après sa sortie le 21 juillet.

Parlant du succès du film lors d’une interview au Festival du film de Londres du BFI, la créatrice Greta a déclaré : « Cela a été incroyable » (via Deadline).

«J’ai été invité à faire ce voyage.

«Margot Robbie est venue me voir et m’a dit : ‘veux-tu écrire ça ?’.

« Elle était productrice et star avec David Heyman et Tom Ackerley. Ils ont constitué cette incroyable équipe de personnes et le processus de création a été une telle joie.

« Je faisais le tour des théâtres, je me tenais à l’arrière et j’augmentais le volume si je sentais que le niveau n’était pas parfait. C’était la chose la plus excitante.

Le film a battu une série de records, notamment en devenant le film le plus rentable réalisé par une réalisatrice et également le film le plus rentable de Warner Bros aux États-Unis.

Les dates de sortie de Black Barbie n’ont pas encore été confirmées.

Getty

Getty

Le documentaire Black Barbie créé par Shonda Rhimes et Betsy Beers arrivera bientôt sur Netflix[/caption]