Le patron de Birmingham City Women, Darren Carter, promet de continuer à récompenser les jeunes talents après l’appel de Layla Banaras, 16 ans | Nouvelles du football

Le manager de Birmingham City Women, Darren Carter, a déclaré que Layla Banaras, 16 ans, avait “passé un autre niveau” et faisait fermement partie de ses plans.

Banaras a passé la moitié de sa vie à jouer à Birmingham City et est devenue la dernière joueuse du tapis roulant de l’académie des Blues à se joindre à l’équipe première lorsqu’elle a fait le banc pour l’impressionnante victoire 1-0 du championnat contre Bristol City le week-end dernier à Porte d’Ashton.

Le jeune polyvalent a couronné une semaine mémorable en marquant et en aidant les U21 lors d’une impressionnante victoire 5-0 à Brighton en milieu de semaine, avec Hannah Fishwick, Charlotte Crees, Grace Murphy et la machine à buts de l’académie Delphi Cole également sur la cible pour les Blues.

L’adolescent, qui peut jouer en défense et au milieu de terrain, a été capitaine de l’équipe de l’académie U16 de Birmingham la saison dernière avant de devenir l’équipe de développement du club.

Bénarès a joué les 90 minutes complètes en tant que plus jeune joueur sur le terrain, âgé de seulement 16 ans et 25 jours, lors de la finale de la FA WSL U21 Academy Cup de la saison dernière contre Manchester United à St George’s Park.

Carter a révélé que les tacles durs de Banaras ont impressionné le directeur technique de l’académie Paul Cowie à son retour cette saison, insistant sur le fait que les jeunes joueurs de qualité avec de fortes valeurs continueront d’être récompensés par des opportunités en équipe première à Birmingham City.

“Layla a été excellente avec son attitude avec les U21”, a déclaré Carter.

“Paul Cowie a dit depuis le début de la saison qu’elle est revenue et qu’elle a franchi un autre niveau.

“Nous avons eu quelques blessures avec l’équipe première et elle est venue et s’est entraînée avec nous probablement au cours des trois ou quatre dernières semaines maintenant, et vous pouvez voir une réelle progression dans son niveau d’intensité et d’énergie.

“Mais son attitude a également été excellente. Vous pouvez voir maintenant qu’elle commence à gagner en confiance dans l’environnement de la première équipe.

“Elle s’entraîne très bien et elle a mérité cette chance. Depuis que je suis arrivé ici, je l’ai toujours dit, si les jeunes joueuses entrent et tentent leur chance – et impressionnent et montrent une bonne attitude – alors je récompenserai toujours ce.

“Cela a certainement été mérité par Layla, ce n’était certainement pas donné, elle a gagné sa place sur le banc (contre Bristol City) et elle continuera d’être avec nous dans un avenir prévisible.”

Iftikhar travaille à la Coupe du monde avec la Belgique

Le patron de Fort William, Shadab Iftikhar, a parlé à Sky Sports News de sa nomination au club de la Highland League Fort William, discutant de ce que c’était que de gérer en Mongolie et de ce qu’il a appris en travaillant avec le patron belge Roberto Martinez.



Pendant ce temps, son compatriote pionnier Shadab Iftikhar travaille avec la Belgique à la Coupe du monde au Qatar, Sky Sports Nouvelles comprend.

Sky Sports Nouvelles a révélé l’année dernière qu’Iftikhar occupait le poste de manager à Fort William, du côté de la Highland League, dans un mouvement qui l’a vu devenir le premier sud-asiatique britannique à diriger dans le football écossais senior.

Le partenariat d’Iftikhar avec le manager belge Roberto Martinez a commencé lorsqu’il a été présenté au patron de Wigan de l’époque lors de son cours d’entraîneur FA Level 2. Après avoir impressionné, Iftikhar a rapidement rédigé des rapports de reconnaissance sur l’opposition des Latics et a suivi Martinez à Everton.

Après avoir obtenu sa licence A de l’UEFA, Iftikhar, né à Preston, a déménagé en Mongolie pour prendre en charge le New Mongol Bayangol, devenant plus tard l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale mongole – avant un passage en tant que patron du Vailima Kiwi FC dans la Ligue nationale des Samoa.

L’été dernier, le Britannique-Pakistanais Iftikhar a de nouveau rejoint Martinez au sein de l’équipe technique du sélectionneur belge à l’Euro 2020.

Roberto Martinez donne des instructions à Kevin De Bruyne lors de la victoire 1-0 de la Belgique en Coupe du monde contre le Canada





Parler à Sky Sports Nouvelles l’année dernière à propos de sa relation avec le patron belge Martinez, Iftikhar a déclaré: “Je n’ai pas assez d’heures dans la journée pour parler de ce que j’ai appris du gaffer, il a tellement aidé ma carrière.

“Chaque fois que je lui parle, je comprends tellement. C’est l’homme le plus intelligent que j’ai jamais rencontré. Je lui suis reconnaissant, à son équipe – Shaun Maloney et Luke Benstead sont des gens brillants, ils m’ont tellement aidé Et le gaffer, je suis là où je suis aujourd’hui grâce à lui.

“Je n’ai que le plus grand respect pour lui. C’est un gentleman absolu et, honnêtement, je ne le remercierai jamais assez pour ce qu’il a fait pour moi personnellement sur et en dehors du terrain.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

