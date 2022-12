Le patron de Big Brother partage un énorme indice sur le retour massif de l’icône pour la refonte d’ITV2 de l’émission

Le patron de BIG Brother, Kevin Lygo, a laissé tomber le plus gros indice à ce jour que le narrateur emblématique Marcus Bentley reviendra dans la série.

Il a été révélé précédemment que l’émission télévisée à succès, vue pour la dernière fois sur Channel 5 en 2018, faisait son retour l’année prochaine sur ITV2.

Le patron d’ITV, Kevin Lygo, a parlé du retour de BB[/caption]

S’exprimant devant la Broadcasting Press Guild, Kevin a révélé qu’il espérait convaincre Marcus de faire partie de la nouvelle série.

Marcus était la voix de Big Brother dès le tout premier épisode et a déjà parlé de passer à ITV.

Il a dit : « Je ne suis pas confirmé. C’est très tôt. Je pense que ça ressemble à moi. je reçois des appels de [producers] et ils vont me tenir au courant. Mais ils n’ont rien choisi.

Discutant de l’émission, Kevin a ajouté lors de l’événement: “Les gens pensaient que Big Brother ne reviendrait jamais mais nous avons été submergés par la réponse lorsque nous l’avons annoncé.”

On pensait à l’origine que Big Brother serait de retour au printemps, mais il a maintenant été révélé que la date de début est en fait beaucoup plus éloignée.

Une source télévisée a déclaré: “Big Brother était à l’origine annoncé comme étant de retour au début de l’année prochaine, mais maintenant, il sera diffusé bien plus tard.

“Les fans peuvent s’attendre à ce qu’il soit diffusé à l’automne, car ITV a un programme très chargé.

“En plus de deux séries de Love Island, ils ont également le spécial I’m A Celebrity All Stars en Afrique du Sud pour sortir.

“Et cela n’oublie pas leurs autres grands spectacles phares comme The Masked Dancer et The Masked Singer.

«ITV veut s’assurer que Big Brother obtient la fanfare qu’il mérite et l’espace dont il a besoin dans la programmation pour s’épanouir.

“Il aura une place de choix à l’automne et sera diffusé à la fois sur ITV2 et ITVX pour lui donner une plus grande plate-forme de lancement.”