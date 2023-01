Le patron de Benfica qualifie Chelsea de “irrespectueux” à propos des pourparlers avec Fernandez

L’entraîneur-chef de Benfica, Roger Schmidt, avait fait des commentaires intéressants concernant les tentatives de Chelsea de débarquer Enzo Fernandez. Le patron de Benfica affirme que les Blues ont agi comme s’ils paieraient la clause de libération complète du joueur, mais ont ensuite voulu entamer des négociations pour faire baisser le prix. Fernandez a actuellement une clause de libération de 126 millions de dollars avec le club portugais.

Schmidt a évoqué la question avec Chelsea lors d’une conférence de presse jeudi. “Nous ne voulons pas vendre Enzo”, a déclaré Schmidt. “Pas moi, pas le président, personne.”

“Nous savons, tout le monde sait qu’il a une clause dans le contrat et si le joueur veut partir et que quelqu’un vient payer la clause, bien sûr, nous ne pouvons pas travailler contre cela. Alors peut-être que nous perdrons le joueur.

L’entraîneur de Benfica qualifie Chelsea d'”irrespectueux”

“Il y a un club qui veut notre joueur”, a poursuivi Schmidt. “Ils savent que nous ne voulons pas vendre le joueur. Ils ont essayé de mettre le joueur de leur côté et ils savent qu’ils ne peuvent obtenir ce joueur que s’ils paient la clause.

“C’est donc une situation très claire. Ce que fait le club, qui veut acheter Enzo, est irrespectueux envers nous tous, contre Benfica et je ne peux pas accepter ce qu’ils font.

“Rendre le joueur fou et ensuite prétendre qu’il peut payer la clause et plus tard qu’il veut négocier, je pense que ce n’est pas ce que je comprends d’une bonne relation entre des clubs qui veulent peut-être discuter du joueur. C’est donc ce que je peux dire sur tout le sujet d’Enzo et je ne répondrai pas à d’autres questions.

Clause libératoire payante truquée par les Blues

Chelsea a apparemment fait croire à Benfica qu’il paierait l’intégralité de la clause de libération. Cependant, les Blues auraient soumis une offre d’ouverture d’environ 90 millions de dollars. L’expert en transfert Fabrizio Romano a également affirmé que les discussions sur un accord entre les deux clubs étaient désormais terminées.

Il reste à voir si le club de Premier League finira par revenir pour payer la clause de libération ou passer à d’autres objectifs. Fernandez était l’une des vedettes de la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain a remporté le titre avec l’Argentine et a été récompensé comme le meilleur jeune joueur du tournoi.

PHOTO : IMAGO / Marco Canoniero