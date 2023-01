Le patron de Benfica frappe à Chelsea pour la poursuite d’Enzo Fernandez

L’entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, a qualifié Chelsea de “irrespectueux” pour sa poursuite d’Enzo Fernandez et les a accusés de “prétendre” qu’ils étaient prêts à payer la clause libératoire de 120 millions d’euros du milieu de terrain.

ESPN a rapporté mercredi qu’il y avait des messages mitigés autour de l’accord avec des sources proches de Benfica indiquant que Chelsea avait montré une volonté de respecter ou même de dépasser la clause des 21 ans tandis que les proches du club de Premier League ont minimisé tous les rapports qu’ils feraient. accepter cette évaluation.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il est entendu que Chelsea avait laissé entendre à un moment donné au cours des négociations qu’ils pourraient payer un montant plus élevé en échange du paiement des frais en une série de versements annuels.

Cependant, Benfica exige la totalité des frais à l’avance et alors que les pourparlers se poursuivent avec Fernandez désireux de passer à Stamford Bridge, Schmidt a exprimé sa frustration face à l’approche de Chelsea lors d’une conférence de presse jeudi avant le match Primeira Liga de Benfica contre Portimonense.

“Nous ne voulons pas vendre Enzo”, a déclaré Schmidt. “Pas moi, pas le président, personne.

“Nous savons, tout le monde sait qu’il a une clause dans le contrat et si le joueur veut partir et que quelqu’un vient payer la clause, bien sûr, nous ne pouvons pas travailler contre cela. Alors peut-être que nous perdrons le joueur.”

“Il y a un club qui veut notre joueur. Ils savent que nous ne voulons pas vendre le joueur. Ils ont essayé de mettre le joueur de leur côté et ils savent qu’ils ne peuvent obtenir ce joueur que s’ils paient la clause.

“C’est donc une situation très claire. Ce que fait le club, qui veut acheter Enzo, est irrespectueux envers nous tous, contre Benfica et je ne peux pas accepter ce qu’ils font.

“Rendre le joueur fou et ensuite prétendre qu’il peut payer la clause et plus tard qu’il veut négocier, je pense que ce n’est pas ce que je comprends d’une bonne relation entre des clubs qui veulent peut-être discuter du joueur. C’est donc ce que je peux dire sur tout le sujet d’Enzo et je ne répondrai pas à d’autres questions.”

Des sources ont déclaré à ESPN que si Chelsea pense avoir une marge de manœuvre importante dans sa conformité aux règles du fair-play financier de l’UEFA, la tentative de négocier un premier versement inférieur est en partie motivée par la reconnaissance que le club a dépensé plus de 270 millions de livres sterling cet été et souhaite investir. fortement à nouveau dans la fenêtre de transfert.