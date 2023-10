Le patron de BBC Newsnight démissionne suite à d’énormes réductions budgétaires chez la chaîne – laissant ses collègues « consternés »

Le patron de Newsnight de la BBC a démissionné suite à d’énormes coupes budgétaires chez la chaîne, laissant ses collègues « consternés ».

Le rédacteur en chef de Newsnight, Stewart Maclean, a accepté un nouvel emploi au sein de la société sous le nom de BBC World. Nouvelles Chef du bureau Afrique de Content.

Le patron de Newsnight de la BBC a démissionné suite à d’énormes coupes budgétaires chez la chaîne – laissant ses collègues « consternés »[/caption] Getty

L’émission – diffusée pour la première fois en 1980 – est confrontée à un certain nombre de coupes budgétaires pour économiser de l’argent.[/caption]

Stewart déménagera à Nairobi, au Kenya, pour son nouvel emploi, moins de deux ans après être devenu rédacteur en chef de Newsnight.

Une source a déclaré à Deadline que son départ inattendu avait laissé ses collègues « consternés », étant donné que la série traverse une période d’incertitude.

En effet, les dirigeants de la BBC étudient les moyens de réduire de 5 millions de livres sterling le programme lancé pour la première fois en janvier 1980.

Une discussion aurait pour objectif de supprimer ses correspondants et de se concentrer davantage sur le contenu axé sur le débat.

Cependant, beaucoup pensent que cette décision serait le dernier clou dans le cercueil de la série.

Dans un e-mail adressé au personnel annonçant les dernières nouvelles de la carrière de Stewart, Paul Danahar, rédacteur en chef de World News Content à la BBC, a déclaré : « Stewart est l’un des rédacteurs d’information les plus créatifs et les plus accomplis de la BBC.

« En tant que directeur et directeur adjoint de Newsnight, il a toujours produit un journalisme original à fort impact.

« Il a fait preuve d’un leadership éditorial, a dirigé une grande équipe de journalistes et a fait ses preuves dans la recherche et le développement de nouveaux talents. »

Stewart devrait assumer son nouveau rôle dans les mois à venir, avec l’annonce d’un nouveau rédacteur en chef de Newsnight en temps voulu.

La nouvelle de son départ intervient quelques semaines seulement après qu’un ancien patron de la BBC ait demandé que le programme soit supprimé pour sauver argent.

L’ex-patron de BBC News, Katy Searle, a déclaré : « Est-ce vraiment la bonne chose de dépenser 13 millions de livres sterling pour un programme qui n’est regardé que par 300 000 personnes ?

« Quand, en fait, pouviez-vous faire le même journalisme d’investigation mais le diffuser dans l’actualité à différents moments de la journée ? Et rappelez-vous, Panorama existe toujours.

Katy, qui a récemment quitté la BBC après 33 ans, parlait au podcast Beeb Watch de Roger Bolton.

Newsnight est diffusé BBC Deux et est disponible sur BBC iPlayer.