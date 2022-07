Le patron de Barcelone, Xavi, s’exprime sur un retour potentiel de Lionel Messi

Le patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a admis que si Lionel Messi est le meilleur joueur à avoir jamais joué au football, un déménagement pour l’Argentin reste impossible pour le moment.

S’exprimant plus tôt dans le mois, le président du Barca, Joan Laporta, a révélé qu’une décision pour l’attaquant de classe mondiale, qui a été expulsé de Barcelone l’été dernier, pourrait être envisagée à l’avenir.

“J’espère que le chapitre Messi n’est pas terminé. Je pense qu’il est de notre responsabilité d’essayer de… trouver un moment pour réparer ce chapitre, qui est toujours ouvert et n’a pas été fermé, donc il s’avère comme il se doit, et qu’il a une plus belle fin », a-t-il déclaré à ESPN.

Xavi exclut le déménagement… pour l’instant

Messi, maintenant au PSG, est sous contrat jusqu’en 2023 avec les champions de France, et les Parisiens seraient désireux de prolonger l’accord au-delà. Interrogé sur l’avenir de son ancien coéquipier, Xavi n’a pas tardé à le souligner.

“Il a un contrat et c’est impossible pour le moment”, a déclaré le patron de Barcelone. “Messi est le meilleur footballeur du monde et de l’histoire. Le président Laporta a déjà dit que l’histoire de Messi avec le Barça n’était pas terminée, mais ce n’est pas le moment d’en parler.”

L’Argentin pourrait bien avoir des affaires inachevées au Camp Nou, avec ses 776 apparitions à ce jour ayant marqué 670 buts et 302 passes décisives supplémentaires, ainsi que d’innombrables moments mémorables.

S’il avait la chance de revenir, cela pourrait être une décision qui conviendrait à toutes les parties.

