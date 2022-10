Le patron de Barcelone Xavi reçoit le soutien du président Laporta

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a reçu le soutien du président du club Joan Laporta au milieu de la campagne décevante de l’équipe en Ligue des champions.

Le Barça risque d’être éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions pour une deuxième campagne consécutive après le match nul 3-3 de mercredi contre l’Inter Milan au Camp Nou.

S’exprimant avant le championnat de dimanche Classique au Real Madrid, Laporta a déclaré: “Je dirais aux fans de continuer à croire. Nous avons une très bonne équipe qui doit nous donner de la joie. Ils [the fans] devons soutenir Xavi, et nous lui apporterons ce soutien.

“Xavi a montré qu’il est un homme qui connaît parfaitement le club et le système, en plus d’être une excellente personne. Les choses iront mieux et il nous donnera de nombreux succès.

“Nous parlons toujours. Après le match, j’ai l’habitude de lui parler. [After Wednesday’s game] Je l’ai vu triste et blessé. Xavi a une vertu que personne que j’ai rencontré n’a – il voit toujours le côté positif. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé.

“Je lui ai dit d’aller de l’avant, de ne pas penser à la Ligue des champions et de se concentrer sur la Liga.”

Ne pas dépasser les phases de groupes de la Ligue des champions et éventuellement passer en Ligue Europa aura des répercussions financières pour le Barça.

L’équipe barcelonaise de Xavi Hernandez pourrait être éliminée de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“Cela aura un impact, mais ce ne sera pas de 30 ou 35 millions d’euros”, a déclaré Laporta. “Nous devons continuer à trouver de nouveaux sponsors et continuer à être compétitifs en Europe, ce qui génère également des revenus.”

Laporta a admis qu’il avait, comme beaucoup d’autres, de grandes attentes pour la campagne de la Ligue des champions du Barça après l’investissement important du club dans la fenêtre de transfert estivale.

“Je ne m’attendais pas à être comme ça à ce stade”, a déclaré Laporta. “Le staff technique et l’entraîneur ont tout fait pour être compétitifs.

“L’objectif principal est la Liga car la phase de groupes est devenue très compliquée, mais je préfère parler quand elle est terminée.”

Malgré les décisions d’arbitrage qui ont été prises contre le Barça en Ligue des champions, Laporta a déclaré que l’équipe n’avait qu’à s’en prendre à elle-même.

“Nous avons eu un groupe difficile”, a déclaré Laporta. “L’équipe est la première à savoir que le résultat de mercredi était une honte.

“Je suis triste et en colère que nous n’ayons pas gagné malgré trois buts. Nous devons changer d’état d’esprit et maintenant avec la Liga, nous devons continuer à nous battre pour être les premiers. Nous avons une équipe et de très bons joueurs qui ont généré de grandes attentes.”

Le Barça est en tête de la Liga, à égalité avec 22 points avec Madrid avant le match de dimanche au Bernabeu.

“La Ligue des champions nous a porté un coup bas, mais nous devons faire le travail et nous concentrer pleinement sur la Liga”, a déclaré Laporta.

“Nous avions tous l’espoir de la Ligue des champions. Nous sommes premiers en Liga et nous jouons au Bernabeu, qui est un match que nous aimons jouer.

“le classique est toujours très important, car celui qui gagne en sort plus fort et celui qui perd en sort affecté. J’espère être leader à la fin du match. Cela servira aussi à voir la capacité de réaction de l’équipe. Quand on trébuche, le plus important est de se relever. Nous aspirons à [win] La Ligue.”