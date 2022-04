Le patron de Barcelone, Xavi, « ennuyé » après que Barcelone a perdu des points à Cadix

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez était agacé par le manque de détermination de son équipe alors que leurs minces espoirs de titre en Liga ont été brisés lundi avec une défaite 1-0 contre Cadix au Camp Nou.

Lucas Perez a marqué le seul but du match après 48 minutes pour faire taire le public local et laisser le Barça à 15 points du leader du Real Madrid, qui est revenu par derrière pour gagner à Séville dimanche, avec seulement sept matchs à jouer.

Xavi a déclaré qu’il était en colère contre la nature de la défaite de Cadix et que ses joueurs sont « énervés » après une deuxième défaite au Camp Nou en l’espace de quatre jours après avoir été éliminé de la Ligue Europa par l’Eintracht Francfort jeudi.

« Nous sommes en colère, les joueurs d’abord, car nous avons raté une occasion en or de nous séparer de ceux qui se battent pour les places en Ligue des champions et aussi de [keep] se battre pour la Liga, à laquelle nous avons pratiquement dit au revoir maintenant », a concédé Xavi lors d’une conférence de presse.

« Je suis agacé et nous devons faire notre autocritique, moi-même d’abord, en tant qu’entraîneur. Nous jouons pour être en Ligue des champions, c’est pourquoi je suis si en colère. Il y avait un manque d’envie et de détermination. très mauvaise semaine et nous devons changer les choses dès que possible.

« Les joueurs sont énervés. J’ai essayé de les encourager après le match, mais nous devons mieux jouer. Nous devons regarder ce que nous avons fait de mal en défense et en attaque. Jeudi, nous aurons une autre finale contre la Real Sociedad. »

La défaite de lundi a mis fin à la série de sept victoires consécutives du Barca en Liga et de 15 invaincues dans l’élite espagnole. Ce n’était que leur deuxième défaite en championnat sous Xavi, qui a dirigé l’équipe de la neuvième à la deuxième depuis qu’il a remplacé Ronald Koeman plus tôt cette saison.

« Nous ne sommes pas dans une mauvaise situation », a ajouté l’entraîneur. « Les choses se sont améliorées depuis que nous avons pris le relais en novembre, mais nous devons continuer à nous améliorer.

« Nous devons nous regarder dans les yeux et avoir plus d’envie car nous ne pouvons pas perdre à domicile contre Cadix. C’est le Barça et nous devons faire plus. Nous nous sommes améliorés, mais nous voulions faire plus et nous battre pour des trophées. »

Le manager de Barcelone, Xavi, a été frustré après qu’une défaite à domicile contre Cadix les ait vu perdre plus de points en Liga. Getty Images

Les quatre meilleures équipes d’Espagne se qualifient pour la Ligue des champions et le Barça est actuellement deuxième, à égalité avec Séville et l’Atletico Madrid avec 60 points, mais avec un match en moins. En dessous d’eux, le Real Betis a 57 points et la Real Sociedad 55.

« Pour nous qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui est notre objectif principal, nous devons nous améliorer et jouer avec plus d’élan », a déclaré Xavi. « Il nous reste sept finales et nous devons serrer les dents car il y a beaucoup en jeu.

« Ce n’est pas une attitude [problem], les joueurs le veulent. C’est une question de foi et de tout donner pour profiter d’une ouverture. Cadix a défendu comme si c’était son dernier match de tout le match et nous devons égaler cela. »

Le match de lundi s’est joué dans une atmosphère étrange au Camp Nou. Après qu’environ 30 000 supporters de Francfort soient entrés à domicile jeudi, incitant le club à modifier sa politique en matière de billets, certains supporters ont décidé de rester à l’écart en signe de protestation.

La section de chant derrière l’un des buts a été laissée vide, le groupe de supporters en charge de la section expliquant avant le match qu’ils boycottaient parce qu’ils se sentaient « humiliés » de se sentir comme une équipe à l’extérieur dans leur propre stade contre l’équipe allemande. .

D’autres fans, quant à eux, ont manifesté devant le Camp Nou avant le match. Une centaine de partisans se sont rassemblés pour chanter contre le président Joan Laporta et appeler à sa démission.