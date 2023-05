Le patron de Barcelone, Xavi, déclare que les snobs de Sergio Busquets au Ballon d’Or étaient « une énorme injustice »

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, a salué Sergio Busquets comme le meilleur milieu de terrain défensif de l’histoire du club catalan et estime que l’exclusion de son ancien coéquipier des listes des nominés au Ballon d’Or au fil des ans était une « énorme injustice ».

Busquets a annoncé cette semaine qu’il quittera Barcelone cet été après 15 saisons avec la première équipe et 18 ans au club au total.

Le milieu de terrain, qui aura 35 ans en juillet, a reçu de nombreux éloges après l’annonce et Xavi a parlé de son ancien coéquipier lors d’une conférence de presse pour prévisualiser le derby de dimanche contre l’Espanyol en Liga.

« Il est le meilleur pivot, milieu de terrain profond, appelez-le comme vous voulez, que j’ai vu de mes yeux », a déclaré Xavi samedi.

« Cela m’a toujours semblé une énorme injustice qu’il n’ait jamais été parmi les nominés pour le Ballon d’Or. Il y a beaucoup d’injustices dans le football et c’en était une.

« C’est peut-être le milieu de terrain le plus intelligent avec qui j’ai joué. Il a été 10 sur 10 dans tous les départements et c’est le meilleur pivot de l’histoire du Barça. »

Busquets sera le capitaine de Barcelone lors du derby de dimanche à l’Espanyol et une victoire au stade RCDE verra les Blaugrana décrocher le titre de champion avec quatre tours de la compétition encore à jouer.

Chaque fois qu’il arrivera, ce sera le 32e trophée de Busquets en tant que joueur de Barcelone.

« Très excité de gagner la Liga », a déclaré Xavi. « Cela représenterait une étape importante. Le club est en reconstruction, mais gagner une ligue et une Supercopa [this season]ce serait important pour moi et pour le club. »