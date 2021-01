L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a exprimé sa satisfaction de voir ses milieux de terrain figurer parmi les buts après battre Elche 2-0 en Liga dimanche grâce aux grèves de Frenkie de Jong et Riqui Puig.

Le Barça manquant Lionel Messi en raison d’une suspension, le milieu de terrain néerlandais De Jong a de nouveau pris plus de responsabilités pour attaquer et a montré une réelle soif de s’assurer d’avoir la touche finale pour donner au Barca la tête, même si le ballon se dirigeait vers le filet.

Il a ensuite conçu le deuxième but, passant au milieu de terrain avant de faire une passe fine pour que le jeune Puig rentre chez lui.

« Le deuxième but revenait à nos deux milieux de terrain et c’est exactement ce que nous attendons d’eux, d’entrer dans la surface et d’aider les attaquants », a déclaré Koeman aux journalistes après une quatrième victoire consécutive en championnat pour son équipe.

«Frenkie a vraiment augmenté sa qualité et son efficacité récemment et Riqui a bien fait avec très peu de temps sur le terrain. Il n’est pas très gros mais il a bien sauté pour marquer le but.

Messi, qui purgeait le dernier match d’une suspension de deux matches pour avoir été expulsé lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne de la semaine dernière, a assumé l’essentiel de la responsabilité de marquer les buts du Barça avec 11 grèves en championnat cette saison.

Antoine Griezmann est le deuxième meilleur buteur avec cinq buts et Koeman a exhorté ses milieux de terrain, y compris le De Jong en forme, à continuer à participer.

Il a également félicité son équipe pour avoir surmonté la fatigue et avoir remporté la victoire après avoir joué 120 minutes lors de leurs trois matchs précédents.

« Avoir trois attaquants ne suffit pas, nous avons besoin que nos milieux de terrain attaquent et marquent aussi, donc c’est formidable que Frenkie marque des buts et aide », a ajouté l’entraîneur.

«Je suis très heureux de la façon dont nous avons gagné le match, nous avons disputé beaucoup de matchs ces derniers jours, mais nous sommes restés concentrés tout au long et avons été bien meilleurs que nos adversaires.