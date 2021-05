Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, espère que la défaite du Celta Vigo n’était pas le dernier match de Lionel Messi au Camp Nou

Le contrat de Lionel Messi avec Barcelone expire à la fin du mois de juin. Photo AP / Joan Monfort

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, espère que Lionel Messi n’a pas joué son dernier match pour le club au Camp Nou, mais a admis que l’attaquant n’avait pas eu suffisamment de soutien cette saison.

Messi a marqué son 30e but en championnat de la campagne dimanche alors que les espoirs de titre du Barca se sont éteints avec une défaite 2-1 contre le Celta Vigo lors de leur dernier match à domicile de l’année.

L’attaquant est en rupture de contrat à la fin du mois de juin, alors qu’il aura également 34 ans, et il n’a pas encore conclu de nouvel accord avec le club. Le match de la semaine prochaine à Eibar pourrait donc être son dernier sous un maillot du Barca.

« J’espère que non parce que je pense [against Celta] il a montré son efficacité et qu’il est toujours le meilleur au monde », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a demandé si Messi avait joué au Camp Nou pour la dernière fois.

« Il [would be] impossible de jouer sans lui. Mais c’est Leo tout seul et, pour gagner plus de matchs et obtenir plus de points, nous avons besoin de plus de joueurs pour marquer des buts.

« Leo a marqué 30 buts et nous a gagné beaucoup de points. Mais [his future] est une question pour lui. Pour moi et pour le club, nous espérons qu’il restera. Parce que s’il n’y a pas de Leo, nous doutons de qui marquera les buts. «

Messi avait précédemment déclaré qu’il souhaitait attendre la fin de la saison avant de décider de son avenir, le Paris Saint-Germain et Manchester City surveillant tous deux la situation.

ESPN a rapporté plus tôt cette année que le président du Barca, Joan Laporta, travaillait sur un accord de deux ans avec l’option d’une saison supplémentaire qui, espère-t-il, convaincra Messi de rester dans le club qu’il a rejoint pour la première fois il y a 20 ans.





« J’espère que non, mais c’est sa décision », a déclaré Jordi Alba à Movistar lorsqu’on lui a également demandé si Messi avait disputé son dernier match au Camp Nou. « J’espère que ce n’est pas le dernier. »

Messi a atteint 30 buts en championnat pour la neuvième fois de sa carrière avec une tête contre le Celta, mais un doublé de Santi Mina a prolongé la course sans victoire du Barça à trois matchs.

Une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs a permis au Blaugrana jeter la chance de gagner la ligue et a augmenté les spéculations sur l’avenir de Koeman au club.

Même avant le match nul en milieu de semaine avec Levante et la défaite de dimanche contre le Celta, des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait « des doutes croissants » au sein du conseil d’administration concernant le Néerlandais.

« Ce n’est pas une question pour moi », a déclaré Koeman lorsqu’on lui a demandé s’il serait en charge la saison prochaine.

Koeman a rencontré Laporta la semaine dernière et a déclaré samedi qu’il espérait continuer au-delà de l’été et qu’il s’était arrangé pour rencontrer à nouveau le président à la fin de la saison.

Les résultats ailleurs dimanche signifient que le Barça est assuré de terminer la campagne à la troisième place, quoi qu’il arrive le week-end prochain.

Koeman a déclaré que la saison, qui a vu le Barça remporter la Copa del Rey mais éliminé de la Ligue des champions par le PSG au cours des 16 derniers, devrait être analysée dans son intégralité, « pas seulement sur les résultats des deux dernières semaines ».

Avec le Barça hors de la photo, l’Atletico Madrid et le Real Madrid se disputeront le titre le dernier jour. Si l’Atletico gagne au Real Valladolid, ils seront champions, mais un match nul ou une défaite ouvrirait la porte à Madrid, qui accueille Villarreal.