L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré lui-même et l’équipe avait tous joué son rôle pour aider à atténuer la crise financière du club.

Le rapport annuel du Barça, daté d’août 2020, a fait surface plus tôt cette semaine et a révélé que la dette brute à long terme du club avait dépassé le milliard d’euros.

En plus des sommes dues aux créanciers, les comptes ont également révélé que le club devait encore plus de 320 millions d’euros pour les joueurs qu’il a signés ces dernières années, dont Philippe Coutinho (69,2 millions d’euros) et Frenkie de Jong (64 millions d’euros).

Pour aider à atténuer la crise de trésorerie du club, Koeman et les joueurs ont convenu d’un certain nombre de réductions de salaire et de reports pour soulager la pression sur les comptes.

« Je pense que Barcelone est l’un des grands clubs, en termes de COVID-19 et de stades vides, qui souffre plus que les autres clubs », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse mardi.

Ronald Koeman a déclaré que la pandémie avait vu Barcelone lutter financièrement. Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

« Aucun tourisme n’affecte beaucoup la situation du club. Tous les chiffres des grands clubs ne sont pas bons pour le moment, ce n’est pas seulement ici, mais je ne pense pas que cela affecte les joueurs. Ils sont concentrés sur leur travail. »

« C’est tout ce que nous pouvons faire, nous concentrer sur les matchs gagnants. Nous savons que c’est une situation compliquée et nous avons tous aidé le club avec des réductions de salaire. »



Le Barça a annoncé en octobre que sa dette nette avait doublé pour atteindre 488 millions d’euros, mais le rapport annuel suggère que les choses sont encore pires qu’elles ne l’avaient précédemment déclaré.

La station de radio espagnole Cadena COPE a rapporté lundi qu’ils étaient en retard sur les paiements des joueurs, malgré les accords sur les réductions et les reports, mais Koeman a déclaré qu’il n’était pas sûr que ce soit vrai.

« Je sais que des choses sortent parfois qui ne sont pas vraies, alors je devrais poser des questions à ce sujet, je ne sais pas », a-t-il ajouté.

Au milieu d’une crise économique en spirale, le Barça a toujours dominé le classement de la Money League de Deloitte pour 2019-2020, publié cette semaine, avec un chiffre d’affaires annuel de 715,1 millions d’euros.

Koeman parlait avant le match de mercredi contre Rayo Vallecano en Copa del Rey. Il ramènera Lionel Messi pour le match nul après que le capitaine du club ait été contraint de purger une interdiction de deux matchs pour avoir été expulsé lors de la défaite finale de la Supercoupe espagnole face à l’Athletic Bilbao.

« Leo a toujours soif de jouer et de gagner des choses », a déclaré Koeman lorsqu’on lui a demandé si Messi allait commencer. « Il a l’habitude de gagner des trophées. Il est un gagnant et veut jouer à chaque match.

« Il avait déjà eu une légère blessure mais il a hâte de revenir en action après son interdiction. Il est frais et il n’a aucun problème de forme physique. Pour gagner des choses, nous avons besoin de Messi en forme. »

Le Barça atteindra les quarts de finale de la coupe avec une victoire sur le Rayo et sera le favori de la compétition après l’élimination de l’Atletico Madrid et du Real Madrid lors des tours précédents.

« Je ne pense pas que nous ayons plus de chance parce qu’ils sont sortis », a contesté Koeman. « Comme nous l’avons vu en Supercoupe, il y a d’autres équipes très fortes.

« Cela pourrait même être un avantage pour l’Atletico et le Real, car ils se reposent davantage. Mais je préfère jouer dans les trois compétitions avec la chance de gagner quelque chose. Nous sommes là pour gagner. »