L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré qu’il était « fou » de suggérer qu’il devrait envisager son avenir au club après la défaite 4-1 de mercredi contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Lionel Messi a donné au Barca une avance en première mi-temps sur penalty au Camp Nou, mais le PSG, inspiré par un tour du chapeau de Kylian Mbappe et une tête de Moise Keane, a riposté pour prendre un avantage de trois buts lors du match retour à Paris le mois prochain.

La perte laisse le Barça à l’aube d’une deuxième saison consécutive sans trophée. Ils sont huit points derrière le leader de la Liga, l’Atletico Madrid, après avoir disputé un match de plus et perdu le match aller de leur demi-finale de la Copa del Rey 2-0 contre Séville la semaine dernière.

« Si j’étais quelqu’un qui est heureux quand nous gagnons et après un résultat comme celui d’aujourd’hui, j’ai dit que je n’avais aucune envie de continuer, ce serait fou », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse à la question de savoir si la manière de la défaite le forcerait à envisagez de démissionner.

« Je sais où je suis et ce que nous devons changer. Nous essayons. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin, nous sommes à mi-chemin. »

C’est la quatrième fois en autant de saisons que le Barça subit une lourde défaite en Ligue des champions après des pertes similaires contre la Roma, Liverpool et le Bayern Munich.

Depuis sa défaite 8-2 contre le Bayern en août, qui a conduit au licenciement de Quique Setien et à l’embauche de Koeman, le Barça a tenté d’apporter plusieurs changements à son équipe, faisant passer des joueurs plus jeunes tout en permettant à Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic de Pars.

Koeman a fait valoir, par conséquent, que les attentes doivent être ajustées au club, bien qu’il ait déclaré lors de la préparation du match de mardi qu’il pensait que son équipe pouvait rivaliser avec n’importe qui.

« Vous devez toujours aspirer à tout gagner, mais nous devons reconnaître que nous sommes à court dans certains domaines », a ajouté le patron du Barca.

«J’ai dit à plusieurs reprises que nous étions sur la bonne voie, mais nous manquons de choses. [Sergino] Dest à 20 ans, dans quatre ans, ce sera mieux. Pedri, à son âge est déjà brillant, mais dans cinq ans, il sera meilleur que n’importe quel milieu de terrain du PSG.

« C’est difficile, surtout avec le [demands] de la presse. Mais je suis réaliste. Je défends toujours mon équipe. Nous avons tout fait. Nous pouvons mieux défendre; nous pouvons être plus agressifs et nous allons changer cela et y travailler.

« Nous manquons de choses, bien sûr, mais je n’avais jamais pensé avant ce match que ce n’était pas le cas. Ce n’est pas la fin du chemin. Il semble que je suis plus réaliste que tout le monde. »

Le Barça a annulé un déficit de quatre buts en 2017 lors de sa dernière rencontre avec le PSG lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remportant le match retour 6-1, mais Koeman ne s’attend pas à un autre retour héroïque lorsque les deux équipes se rencontreront au Parc des Princes le 10 mars.

« Je pourrais mentir mais à 4-1, il n’y a pratiquement aucune chance de passer », a-t-il reconnu. «C’est un camp qui a déjà été mis en place et nous sommes en transition. Nous devons nous améliorer dans les domaines où nous manquons. C’est ma responsabilité.

« La première mi-temps a été plus régulière, nous avons eu l’Ousmane [Dembele] chance à 1-0 mais ils ont été meilleurs en seconde période, surtout physiquement, et ont été l’équipe la plus efficace. «

Le Barça était dans le match jusqu’à la mi-temps. Messi leur a donné l’avantage sur place, Dembele s’est rapproché et Antoine Griezmann a eu deux occasions, refusées une fois par Keylor Navas et tirant plus tard à l’écart, avant l’égalisation de Mbappe.

Le trafic était à sens unique après la pause, cependant, le gardien de but Marc-Andre ter Stegen effectuant des arrêts de Mbappe et Kean pour maintenir le score bas.

« Contre des équipes comme le PSG, vous avez besoin d’un match presque parfait et nous n’y sommes pas parvenus aujourd’hui », a déploré Griezmann. «Ils étaient supérieurs. Ce n’est pas l’image que nous voulons montrer. C’était un mauvais match.

« Maintenant, nous devons travailler dur, avancer et nous battre jusqu’à la dernière seconde. Nous y irons pour essayer de gagner et passer. Nous savons que c’est compliqué, mais nous n’irons pas là-bas juste pour visiter [Paris]. «