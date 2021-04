Le patron de Barcelone, Koeman, DOIT gagner la Liga pour éviter d’être limogé et remplacé par la légende du club Xavi – rapports

Les Deportes Cautro ont brisé l’histoire vendredi après-midi en Espagne, moins de 24 heures après que les espoirs des Blaugrana d’un doublé national aient déraillé.

Auparavant dans une situation confortable, où ils pouvaient simplement faire match nul avec le leader de l’Atletico Madrid et gagner cinq autres matches relativement faciles lors de la saison 2020/2021 pour soulever la couronne, Barcelone a ensuite glissé sur une énorme peau de banane en perdant contre Grenade à domicile pour le première fois dans l’histoire du club.

Tout semblait se dérouler comme prévu lors du match de coup d’envoi en début de soirée lorsque Antoine Griezmann était fantastique sur le bord de la surface et a tenté de préparer Lionel Messi à la 22e minute.

Pourtant venu à plein temps, l’Argentin a été laissé à la rue une occasion ratée facile plus tard en seconde période, alors que les efforts de Darwin Machis et Jorge Molina aux 63e et 79e minutes ont fait chuter les Catalans à la troisième place.

Pour couronner une soirée misérable, Koeman a également été expulsé par l’arbitre Gonzalez Fuertes pour avoir insulté le quatrième officiel, et sera absent de la pirogue lors des deux prochains affrontements incontournables du Barça avec Valence dimanche et Atleti le 8 mai.

« Je ne comprends pas du tout. Je n’ai rien dit, je ne l’ai pas insulté. J’ai parlé au quatrième arbitre et il m’a manqué de respect, » Koeman a insisté après le match.

« Je ne me suis pas trompé, car selon le rapport de l’arbitre, j’ai manqué de respect au quatrième arbitre et pour moi, ce n’est pas comme ça. Un manque de respect est insultant. Je n’ai pas utilisé de mots laids, pas une seule fois. S’ils y vont. pour mettre des choses que je n’ai pas dites, je vais devoir faire quelque chose. Je ne comprends pas, » il a insisté.

Si Koeman ne continue pas la saison prochaine, Xavi prendra le relais. Laporta a déjà établi des contacts. – @ DBR8pic.twitter.com/OcIVsO5Kir – Barça Universal (@BarcaUniversal) 30 avril 2021

Sur la défaite elle-même, Koeman a déclaré: « Nous devons accepter que nous avons perdu aujourd’hui. C’est vraiment difficile parce que c’était une bonne occasion de gagner ce soir. »

« La défaite était principalement due à un manque de concentration en défense lors des deux buts de Grenade. C’est un résultat très décevant. C’est une défaite très dure car nous avons contrôlé notre propre destin, mais il nous reste encore cinq matches. »

Pourtant, selon Deportes Cuatro, Laporta en a assez des excuses de la légende de la Dream Team et cherche déjà son remplaçant.

Bref, après la première préférence que Julian Nagelsmann a signée avec le Bayern Munich cette semaine, le nouveau président s’est désormais tourné vers Xavi Hernandez.

G⚽️AL DU JOUR🤩 Xavi pic.twitter.com/CA9ojvNZTC – FC Barcelone (@FCBarcelona) 28 avril 2021

Le contactant déjà par SMS et par téléphone, Laporta aurait demandé à l’homme de 41 ans de ne pas renouveler son contrat avec la société actuelle Al-Sadd au Qatar – même s’il aurait une « clause Barca » dans son contrat lui permettant. de partir et de reprendre immédiatement les rênes de son club d’enfance.

Si cela est vrai, c’est la deuxième approche que les géants de la Liga ont faite pour Xavi depuis le début de la décennie.

Début 2020, le directeur sportif de l’époque Eric Abidal et le prédécesseur de Laporta, Josep Bartomeu, voulaient qu’il supplante Ernesto Valverde, dont le licenciement a provoqué une révolte dans les vestiaires chez Messi et Luis Suarez.

Mais en souhaitant repartir de zéro et non au milieu d’une saison, le vainqueur de la Coupe du monde a refusé le rôle, soupçonné que, comme Messi, il ne faisait pas confiance à Bartomeu.

Quique Seiten, leur quatrième choix, a pris le relais à la place. Et après un 8-2 humiliant contre le Bayern Munich en Ligue des champions, il a à peine atteint le mois d’août lorsque Koeman est intervenu.

À l’approche des élections de cette année après la démission de Bartomeu en octobre, Xavi devait également s’aligner sur le principal rival de Laporta aux urnes, Victor Font.

Mais en ne parvenant pas à approuver Font, Xavi a indirectement jeté la victoire sur les genoux de Laporta, qui semble avoir mis de côté les allégeances passées et veut maintenant que le Catalan succède à Koeman s’il embouteille la course au titre.