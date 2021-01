Le manager de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a confirmé que Manchester United voulait qu’Amad Diallo les rejoigne ce mois-ci.

United a conclu un accord pour signer l’ailier en octobre du club italien pour un montant initial de 19 millions de livres sterling.

Le transfert dépendait d’un permis de travail accepté, et Diallo est resté à Atalanta en prêt pour le début de cette saison.

Cependant, il semble maintenant que l’accord soit prêt à être conclu, et en parlant à Sky Sport Gasperini, il a suggéré que le joueur de 18 ans déménagerait en Angleterre sous peu.

« C’est difficile [to keep Diallo until the end of the season] parce que Manchester United veut qu’il rejoigne le club immédiatement en janvier « , a-t-il déclaré. » Amad a reçu son passeport »

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a récemment parlé de son enthousiasme à l’idée d’accueillir le passionnant Diallo au club.

Il a dit: « Nous avons eu toute la paperasse, je ne vois aucun obstacle. Il arrive.

« J’espère qu’il sera très bientôt avec nous. Je suis très excité de le faire venir. Je pense qu’il a montré à plusieurs reprises ses qualités.