Le patron d’AstraZeneca riposte à l’UE et nie un vaccin trop prometteur alors que Bruxelles poursuit le géant pharmaceutique en justice

Le directeur général d’AstraZeneca a riposté à l’Union européenne pour les pénuries de vaccins dans un conflit croissant avec Bruxelles.

Pascal Soriot a nié que la société avait «sur-promis» ses approvisionnements alors que le fabricant de drogue se prépare à affronter le bloc devant le tribunal.

Pascal Soriot a nié qu'AstraZeneca avait «surpromis» ses approvisionnements alors que le fabricant de drogue se prépare à affronter le bloc devant le tribunal

L'UE a eu du mal avec son programme de vaccination dans un contexte de pénurie

La Commission européenne a lancé une action en justice contre la firme anglo-suédoise au motif qu’elle n’a pas honoré son contrat ou qu’elle n’a pas un plan «fiable» pour fournir des doses au bloc, qui a eu du mal avec son programme de vaccination.

Mais M. Soriot a déclaré que l’entreprise avait toujours été transparente avec les dirigeants de l’UE – et avait fait de son mieux pour fournir autant de doses que possible.

Il a déclaré hier lors d’une conférence de presse: «Nous n’avons jamais été trop promis, nous avons communiqué ce que nous pensions réaliser à l’époque.

«Ce que nous communiquions à l’époque [that deals were struck] étaient des prévisions basées sur la capacité que nous avions mise en place et sur des hypothèses qui à l’époque étaient prudentes. »

Cela est venu après que le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, ait déclaré à la chaîne nationale RTE que le géant pharmaceutique avait «échoué» à tenir les engagements pris dans le contrat.

À la fin du mois de mars, AstraZeneca avait livré 30 millions de doses à l’UE – environ un quart de ce qu’elle espérait envoyer.

La société a promis de porter ce montant à 70 millions au deuxième trimestre – bien que le total soit toujours bien inférieur aux 300 millions qu’elle souhaitait livrer.

L'UE a lancé une action en justice contre AstraZeneca

M. Soriot a ajouté qu’Astrazeneca avait fait face à de vives critiques de la part de Bruxelles et du monde entier – malgré le développement d’un jab de premier plan sans motivation de profit.

Il a souligné que «sans Astrazeneca, il n’y aurait pas de vaccin en Inde et pas d’approvisionnement pour Covax», en référence au programme qui aide les pays en développement à sécuriser davantage de vaccins.

M. Soriot a également souligné que l'entreprise avait livré 90 pour cent de tous les vaccins en Inde, qui est actuellement en proie à une seconde vague brutale.





Il a ajouté: «Nous avons fait une énorme différence. Beaucoup de gens sont très reconnaissants.

«Aurais-je préféré faire une plus grande différence? Bien sûr. Mais à la fin de la journée, nous avons fait de notre mieux.

L’UE s’est engagée dans une bataille juridique contre AstraZeneca, qu’elle accuse de retenir les doses fabriquées en Grande-Bretagne de ses approvisionnements dans la région.