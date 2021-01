Dean Smith a attaqué la décision «farfelue et pathétique» de permettre au premier match de Manchester City de se présenter alors que l’équipe de Pep Guardiola étirait son invaincu.

Rodri a mis Bernardo Silva au but pour marquer à la 79e minute, mais seulement après son retour d’une position de hors-jeu pour déposséder Tyrone Mings.

Mais parce que Mings avait contrôlé le ballon, cela a été considéré comme une nouvelle phase de jeu et Rodri n’était pas hors-jeu, une décision qui a exaspéré le patron d’Aston Villa Smith et l’a vu cartonné rouge pour ses plaintes.

Smith a déclaré: « C’est ridicule. Allons-nous simplement laisser les joueurs derrière la ligne alors?

«Il était à 10 mètres de hors-jeu et est revenu et a plaqué notre joueur, c’est une loi pathétique et une décision pathétique.

«J’ai dit au quatrième officiel David Coote ‘As-tu eu des balles de jonglage pour Noël?’ Je ne pense pas qu’un autre responsable serait expulsé pour ça. «

City a ensuite remporté un penalty à la 90e minute, converti par Ilkay Gundogan pour sceller la victoire, après que Matty Cash ait manipulé le ballon dans sa propre zone.

« Matty Cash est à un mètre pour le handball, il ne peut pas sauter sans les bras levés », a déclaré Smith.