Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, s’ouvre sur la décision de l’équipe pour la tournée de pré-saison

Arsenal a officiellement atterri aux États-Unis alors qu’ils entament leur tournée de pré-saison à travers l’étang au milieu d’une saison d’attentes croissantes sous la direction de Mikel Arteta.

Les Gunners devraient affronter Everton dimanche avant de s’attaquer à l’équipe de la MLS Orlando City jeudi prochain à l’approche de leur dernier match américain contre les rivaux de la Premier League Chelsea dans une semaine à partir de demain.

Mais malgré l’anticipation qui a monté cet été après qu’Arsenal a conclu des accords pour Gabriel Jesus, Fábio Vieira, Marquinhos et Matt Turner, avec la finalisation imminente attendue d’un déménagement pour Oleksandr Zinchenko de Man City juste au coin de la rue, des questions ont été posées à Arteta. étant donné la nature de l’équipe que le patron d’Arsenal a emmenée avec lui et son équipe aux États-Unis.

Mikel Arteta a expliqué les décisions derrière l’équipe qu’il a amenée au 🇺🇸 pour la tournée de pré-saison d’Arsenal#AFChttps://t.co/gwqngF5cd8 – Actualités de l’Arsenal FC (@ArsenalFC_fl) 16 juillet 2022

Dans des citations fournies par Football.London, Arteta a fait la lumière sur ses décisions avant le match de demain contre les Toffees au M&T Bank Stadium avec les goûts des options excédentaires Héctor Bellerín, Lucas Torreira et Rúnar Alex Rúnarsson tous présents.

« Nous l’avons rendu pratique jusqu’à présent. En même temps, nous avons des gens vraiment, vraiment bons – ils ont tout donné quand ils jouaient, quand ils ne jouaient pas, quand nous ne les utilisions pas et pour moi envoyer un message différent au groupe c’était être très très incohérent avec ce que nous exigeons.

« Alors ils sont dans le groupe, ou ils n’y sont pas. Ils font partie de nous, ils sont sous contrat avec le club, nous voulons le meilleur d’eux et en ce moment ils sont avec nous, donc nous allons les traiter comme ça.

Bien que de nombreux fans d’Arsenal soient convaincus qu’il y en a beaucoup dans l’équipe qui n’ont pas d’avenir à l’Emirates Stadium, Arteta a souligné que chacun aura une table rase avec une nouvelle saison au coin de la rue.

“Le message est le suivant : c’est une saison différente et tout le monde a un bon départ. Montrez-nous ce que vous savez faire sur le terrain, comment vous allez vous comporter avec vos coéquipiers, allez-vous rendre la voiture plus rapide, oui ou non ? Si vous le faites, vous avez une chance d’être ici.

Avec Reiss Nelson, Pablo Marí, Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Pépé qui se battent tous potentiellement pour une place dans l’équipe ou pour mettre leur nom dans la vitrine du magasin pour s’éloigner du nord de Londres, il y a des raisons justifiables pour lesquelles Arteta a laissé un cadre de joueurs de l’académie en Angleterre alors qu’il cherche à déterminer l’équipe qui, espérons-le, propulsera Arsenal en Ligue des champions dans un an.

