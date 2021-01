Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, s’exprime sur l’augmentation des cas de coronavirus dans le football

Mikel Arteta était le manager dont le test positif a déclenché le verrouillage de Covid dans le football.

Maintenant, le patron d’Arsenal admet qu’il est «inquiet» de la série de nouvelles infections et de l’augmentation des cas avant le week-end du troisième tour de la FA Cup.

Le patron des Gunners, Arteta, a soulevé la FA Cup en août après l’une des saisons les plus difficiles de l’histoire du football anglais et les titulaires affronteront Newcastle aux Emirats samedi.

Mais il y a des inquiétudes et des préoccupations claires pour chaque club, manager et joueurs à travers le pays avec le football au point le plus inquiétant depuis qu’il a fermé ses portes en mars dernier.

Les patrons de la Football Association sont déterminés à jouer avec la Coupe ce week-end, mais Arteta admet que, bien que les joueurs soient soumis à des protocoles stricts, les craintes grandissent.

Arteta a déclaré: «C’est inquiétant car nous voyons chaque jour ce qui se passe dans le pays et le niveau des infections. Cela augmente. Vous pouvez sentir non pas la panique mais l’inquiétude autour de tout le monde.

«Nous souffrons pour toutes les personnes impliquées dans des circonstances différentes et difficiles. Nous ne pouvons pas nous isoler de cela.

«Ce que nous essayons de faire, c’est d’essayer de maintenir les infections aussi bas que possible, de suivre tous les protocoles et les médecins font un travail incroyable pour essayer de maintenir un environnement sûr pour nous.