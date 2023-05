Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, s’excuse pour la défaite inacceptable de Brighton

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est excusé pour l’implosion de son équipe en seconde période lors d’une défaite 3-0 à domicile contre Brighton dimanche, qui a mis Manchester City sur le point d’être couronné champion de Premier League.

Les Gunners étaient en tête du classement pendant une grande partie de la saison alors qu’ils tentaient de mettre fin à une attente de 19 ans pour remporter le titre.

Mais sous la pression incessante de City, qui a remporté 11 matchs de championnat consécutifs, les roues se sont détachées pour Arsenal ces derniers mois.

Les hommes d’Arteta n’ont maintenant remporté que deux de leurs sept derniers matchs.

« Nous devons nous excuser car la performance que nous avons eue en seconde période n’est pas acceptable », a déclaré Arteta à Sky Sports.

« Mathématiquement (gagner la ligue), c’est encore possible et c’est le football, mais aujourd’hui, il est impossible d’y penser. Nous devons d’abord digérer le résultat, la performance que nous avons eue en deuxième mi-temps, et comprendre pourquoi et avoir une réaction très différente lors du prochain match. »

City remportera le titre pour la cinquième fois en six saisons, et pour une troisième année consécutive, si Arsenal perd à Nottingham Forest samedi.

Même si les hommes d’Arteta répondent à Forest, le titre reviendra toujours à City si les leaders gagnent à domicile face à Chelsea le 21 mai ou prennent trois points lors de leurs deux autres matches à Brighton et Brentford.

Arsenal a dépassé les attentes simplement en étant impliqué dans la course au titre et ils ont obtenu la qualification en Ligue des champions pour la première fois en sept saisons.

Mais Arteta a déclaré que l’incapacité de son équipe à répondre après avoir pris du retard sur la tête de Julio Enciso au début de la seconde période est un drapeau rouge avant la saison prochaine.

Deniz Undav et Pervis Estupinan ont frotté le sel sur les blessures d’Arsenal dans les phases finales alors que Brighton faisait un grand pas vers la qualification européenne pour la première fois de l’histoire du club.

« Nous avons encaissé un but et à partir de là, l’équipe n’a eu aucune réaction », a ajouté Arteta.

« Lorsque vous donnez le but stupide que nous avons donné, le deuxième, l’équipe s’est effondrée et n’a eu aucune réponse.

« Si l’équipe est capable de le faire, il y a quelque chose que nous devons régler. »

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a reconnu que la course au titre était presque terminée.

« Ouais, c’est comme ça », a déclaré le Norvégien. « Ça va être très difficile maintenant, nous devons être honnêtes. C’est dur à encaisser.

« Ce n’est pas une bonne sensation pour le moment. La façon dont nous avons joué, en particulier en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s’est passé pour être honnête. J’ai l’impression qu’il n’y a plus d’espoir maintenant. »

Malgré leur effondrement tardif, Odegaard a insisté sur le fait que ses jeunes coéquipiers avaient été suffisamment forts mentalement pour supporter la pression de la course au titre.

«Nous voulions venir ici et continuer comme nous l’avons fait lors des deux derniers matchs, obtenir un bon résultat et continuer à pousser. C’est une grosse déception », a-t-il déclaré.

« En première mi-temps, nous avons fait beaucoup de bonnes choses et avons eu des moments pour créer de grandes occasions, mais nous leur avons donné de plus en plus d’élan en seconde mi-temps.

« Je ne pense pas que la mentalité était un problème. Nous étions bons au début du match, mais dans le match, c’était une autre histoire et nous devons l’accepter et en tirer des leçons. »

