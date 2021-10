Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, riposte à Bernd Leno dans la rangée de sélection

La dernière apparition de Bernd Leno à Arsenal a eu lieu lors d’une victoire 3-0 en Coupe Carabao contre l’AFC Wimbledon le mois dernier. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a rejeté l’affirmation de Bernd Leno selon laquelle il ne savait pas qu’il avait perdu la place de n ° 1 contre Aaron Ramsdale et a exhorté le gardien de but à se concentrer sur la reprise de sa place dans l’équipe.

Leno, qui n’a pas fait d’apparition en Premier League depuis le 28 août, a donné un interview au journal allemand Sport Bild mercredi dans lequel il a affirmé « qu’il n’y avait aucune raison claire pour laquelle j’étais absent, mais cela n’avait rien à voir avec ma performance ».

Ramsdale est arrivé aux Emirats au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert d’été dans le cadre d’un accord de 30 millions de livres sterling avec Sheffield United et s’est rapidement imposé comme le premier choix de l’équipe, commençant lors des trois victoires de championnat suivantes contre Norwich City, Burnley et Tottenham Hotspur à gagner un rappel à la dernière équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

Cependant, interrogé sur les commentaires de Leno avant le voyage de samedi à Brighton et Hove Albion, Arteta a déclaré: « J’ai eu une conversation très claire avec lui 48 heures avant de prendre ma décision. Évidemment, toute conversation que j’ai avec lui est complètement privée et je ne vais en parler à aucun média.

« [I expect from him] la même chose qu’il a fait chaque jour. Entraînez-vous comme il le fait, soyez comme il est, la personne qu’il est, la façon dont il se comporte, et essayez d’aider les autres gardiens et les autres gardiens essaient de l’aider. »

ESPN a précédemment rapporté que des hauts responsables d’Arsenal s’attendent à ce que ce soit la dernière saison de Leno au club après avoir rejoint le Bayer Leverkusen en 2018.

Le joueur de 29 ans n’a plus qu’un peu plus de 18 mois à son contact, et des sources ont déclaré à ESPN qu’il devrait envisager une décision à l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier si Ramsdale continue de le tenir à l’écart de la formation de départ – quelque chose que l’Allemagne international confirmé cette semaine.

« Je n’y pense pas encore sérieusement », a-t-il déclaré. « Je me sens à l’aise à Arsenal et à Londres.

« Seulement si rien ne change dans ma situation d’ici l’hiver, je devrais réfléchir : quelle option ai-je, comment puis-je continuer ? Je me concentre sur mon travail à l’entraînement. Je ne peux pas m’engager sur autre chose pour le moment . »

La seule apparition de Leno depuis les débuts de Ramsdale est survenue lors de la victoire de la Coupe EFL le mois dernier contre l’AFC Wimbledon.

L’absence d’Arsenal de la compétition européenne pour la première fois en 25 ans limite la capacité d’Arteta à tourner, et l’Espagnol a réitéré à quel point il ressentait la douleur de regarder le football de la Ligue des champions à la télévision.

« Peut-être que ma famille et mes enfants sont heureux parce qu’ils me voient davantage, mais je veux jouer en Europe et je veux y participer, et chaque fois que je vois la musique de la Ligue des champions, j’ai mal au ventre », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie. Nous devons en tirer le meilleur parti car nous avons plus de temps pendant la semaine pour nous préparer, mais ce n’est certainement pas là où nous voulons être. »