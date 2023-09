Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, révèle une étrange analogie avec sa femme qu’il a utilisée pour motiver Kai Havertz

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé une analogie inhabituelle qu’il a utilisée pour tenter de motiver la signature estivale sous le feu de Kai Havertz.

Havertz a connu des difficultés depuis son départ de Chelsea dans le cadre d’un contrat de 65 millions de livres sterling et est sans but en quatre matchs pour les Gunners.

Contre Manchester United dimanche, il a encore été décevant et n’a pas réussi à se connecter avec un seul effort après s’être mis dans une bonne position de tir.

Après la victoire 3-1 de son équipe aux Emirats, assurée grâce aux buts de Declan Rice et Gabriel Jesus dans le temps additionnel, Arteta a de nouveau été interrogé sur les performances décalées de l’Allemand.

Le patron des Gunners a déclaré aux journalistes : « J’ai dit à Havertz : ‘Les choses sont difficiles au début. Quand j’ai rencontré ma femme, au début, c’était difficile de la conquérir. C’était difficile, j’ai dû essayer de lui envoyer un message et partir. , et c’est parti. Et à la fin, quand elle dit : ‘oui, nous pouvons être ensemble…’ c’est magnifique’. »

Havertz a été remplacé par Fabio Vieira après 77 minutes à l’Emirates dimanche et ce n’est peut-être pas un hasard si Arsenal a remporté le match sans l’Allemand sur le terrain.

La victoire des Gunners les voit rejoindre Tottenham, Liverpool et West Ham avec 10 points après quatre matches, toutes ces équipes étant à deux derrière les champions de Manchester City au classement.

