Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, peut-il tirer le meilleur parti de Kai Havertz ?

Il fut un temps où Arsenal dépensait plus de 60 millions de livres sterling pour un seul joueur et aurait fait danser les fans dans les rues du nord de Londres.

Cela fait 10 ans que l’ancien directeur général Ivan Gazidis a salué « l’escalade de notre puissance de feu financière », signe qu’après des années de frugalité sur le marché des transferts déclenchées par l’autofinancement d’un déménagement à l’Emirates Stadium, le club était enfin prêt à concourir pour le plus grand joueurs. Et en septembre 2013, ils ont signé Mesut Özil pour 42,4 millions de livres sterling. Du Real Madrid, rien de moins. Özil était une véritable star sur la scène mondiale et les Gunners ont battu leur précédent record d’achat en club – un dérisoire 15 millions de livres sterling pour Andrey Arshavin – pour faire saliver les supporters à l’aube d’une nouvelle ère.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les frais de transfert ont continué à gonfler à travers le monde au cours de la décennie écoulée et pourtant, Arsenal n’a payé un montant plus élevé qu’à huit reprises depuis, dont quatre au cours des deux dernières années.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Kai Havertz est la troisième recrue la plus chère de l’histoire d’Arsenal. Il y a un certain différend sur le montant précis : des sources proches des Gunners insistent sur le fait qu’il s’agit d’une somme qui s’élève à 65 millions de livres sterling, tandis que celles de Chelsea suggèrent que l’accord pourrait éventuellement valoir 67,5 millions de livres sterling. Quoi qu’il en soit, c’est le genre de dépense que les fans d’Arsenal réclamaient et beaucoup ont encore du mal à s’associer au propriétaire du club, Kroenke Sports Enterprises, qui a supervisé des années d’investissement modeste avant le soutien financier catégorique dont Mikel Arteta a bénéficié en tant qu’entraîneur-chef.

Pourtant, l’arrivée de Havertz n’a pas suscité un niveau d’enthousiasme proportionné à son prix. Peut-être a-t-il été quelque peu perdu dans le sillage de l’accord plus important de cet été : l’acquisition du milieu de terrain Declan Rice de West Ham pour un montant qui pourrait atteindre 105 millions de livres sterling.

La signature de Rice ressemble à un coup d’État majeur étant donné que le Bayern Munich, Manchester United, Chelsea et Manchester City faisaient partie des clubs à avoir exprimé leur intérêt. En fin de compte, seuls le Bayern et City ont fait des efforts concertés pour recruter l’international anglais, mais c’était néanmoins le reflet de la mauvaise santé d’Arsenal qu’ils ont pu conclure un accord qui a fait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Il n’y avait pas de telle concurrence pour Havertz, dont le séjour en Angleterre a été une attente frustrante pour que le potentiel s’enflamme depuis son arrivée à Stamford Bridge en provenance du Bayer Leverkusen pour un montant de 71 millions de livres sterling en 2020.

Kai Havertz a eu du mal à avoir un impact à Arsenal jusqu’à présent. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

L’apothéose de sa carrière à Chelsea – le but vainqueur de la finale de la Ligue des champions 2021 – était une valeur aberrante pour un attaquant polyvalent dont le gaspillage a provoqué des troubles croissants, d’autant plus que les Blues ont faibli collectivement sous Graham Potter puis Frank Lampard. Il n’y a eu aucun tollé à Stamford Bridge lors de son départ. Et au contraire, le malaise face à son style langoureux et sans prétention – pas tout à fait différent de celui d’Özil, il faut le dire – l’a suivi à travers la capitale où, à peine trois matchs après le début de la nouvelle saison de Premier League, Arteta a été confronté à des questions sur le réaction mitigée envers les performances de Havertz.

Diffusez ESPN FC quotidiennement sur ESPN+ Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

« Aujourd’hui, c’était difficile à certains moments », a déclaré Arteta après le match nul 2-2 du week-end dernier contre Fulham. « Il est entré dans de belles zones et le ballon n’est pas arrivé. Dans de nombreuses situations, il aurait déjà dû marquer beaucoup de buts cette saison. C’est ce qui manque ici. »

Les chiffres ne confirment pas entièrement cela. Lors des trois matches de championnat de Havertz à ce jour, il a totalisé quatre tirs, aucun cadré. Son chiffre d’objectifs attendus (xG) était de 0,35.

Granit Xhaka pensait probablement que sa relation compliquée avec les fans d’Arsenal s’était installée dans un dernier lieu de repos après son transfert estival au Bayer Leverkusen. Pourtant, l’homme qui a dit à ses propres supporters de « se faire foutre » au plus bas de son séjour de sept ans au club, pour ensuite se lancer dans une improbable histoire de rédemption des derniers jours, voit son action continuer à augmenter en raison de Le démarrage lent de Havertz.

Bien sûr, c’est extrêmement réactionnaire. L’adaptation de Xhaka d’un milieu de terrain en profondeur à un rôle plus offensif est intervenue alors que l’Arsenal d’Arteta grandissait, l’international suisse étant invité à adopter le côté le plus créatif de son jeu. Havertz a principalement opéré en tant que numéro 10, attaquant ou joueur large. On lui demande maintenant de jouer en tant que numéro 8 dans un 4-3-3 qui a des problèmes de jeunesse sur tout le terrain.

Arsenal est peut-être invaincu – et était à trois minutes d’amasser un maximum de neuf points avant que Fulham n’égalise – mais n’a semblé convaincant dans aucun match jusqu’à présent.

jouer 0:57 Quel rôle Havertz jouera-t-il dans le onze d’Arsenal ? Nedum Onuoha explique comment Kai Havertz s’intégrera dans la structure d’Arsenal et les aidera.

Même s’il convient de noter qu’une partie importante du jeu de Havertz réside dans la manière dont il presse sans le ballon, une partie du problème réside peut-être dans la recherche d’un moyen de l’impliquer davantage. Lors du week-end d’ouverture, Arsenal a battu Nottingham Forest 2-1 avec 78 % de possession et Havertz a réalisé 69 touches. Thomas Partey (116) et Rice (105) sont plus impliqués dans la construction d’attaques, mais les joueurs les plus avancés – Bukayo Saka (84) et Martin Odegaard (83) – ont été plus influents.

En battant Crystal Palace 1-0, Havertz a réussi 41 touches – le moins de joueurs de champ d’Arsenal, à part l’attaquant Eddie Nketiah, qui a été remplacé à la 79e minute. Et contre Fulham, Havertz a réussi 22 touches en première mi-temps, encore une fois le moins de tous les joueurs de champ d’Arsenal. Comparez cela avec Rice (50), Saka (50), Martinelli (36), Odegaard (36) et Leandro Trossard (26).

Les gémissements de la foule ont accompagné une passe défensive avec de l’espace devant lui au début de la seconde période et Havertz a été remplacé 11 minutes après le début de la seconde période. Pour le contexte, Xhaka a réalisé en moyenne 54 touches par match lors de ses 37 apparitions la saison dernière, même si toutes n’ont pas joué ce rôle de milieu de terrain plus avancé.

Havertz a clairement un grand talent individuel, mais sa signature a été acceptée par beaucoup, en particulier compte tenu de la capacité éprouvée d’Arteta à améliorer les joueurs grâce à son entraînement. Il serait absurde de penser que ce n’est pas encore une possibilité distincte, surtout compte tenu des problèmes collectifs rencontrés par Arsenal dans la mise en œuvre du plan de jeu révisé d’Arteta.

Des sources ont déclaré à ESPN que Havertz était devenu frustré par le manque de clarté dans ce que les joueurs de Chelsea étaient invités à faire la saison dernière et que la chance de travailler avec quelqu’un d’aussi concentré qu’Arteta avait un attrait évident.

La visite de Manchester United dimanche serait le moment idéal pour Havertz d’apporter sa contribution la plus significative à ce jour. Les fans d’Arsenal auraient alors vraiment de quoi crier.