Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, fait allusion à plus de signatures après que les débutants aient impressionné lors de la victoire d’ouverture de la saison

Mikel Arteta a guidé Arsenal vers une solide victoire sur Crystal Palace lors du match d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Les débutants d’Arsenal ont ouvert la voie à une victoire 2-0 à Crystal Palace lors de la soirée d’ouverture de la saison de Premier League vendredi et l’entraîneur Mikel Arteta a déclaré qu’il pourrait y avoir d’autres nouveaux visages avant la fin de la fenêtre de transfert.

“Il y a quelques choses que nous avons prévues [in the transfer market]et si nous pouvons les faire, ce serait formidable”, a déclaré Arteta à Sky Sports après que son équipe ait pris un départ parfait.

– Olley : Nouvelle saison, nouvel Arsenal alors que les débutants Saliba, Jesus et Zinchenko brillent

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

La frappe de Gabriel Martinelli en première mi-temps et un but contre son camp de Marc Guehi en seconde période ont donné les trois points aux visiteurs, mais les nouvelles recrues ont joué un grand rôle dans la victoire.

L’attaquant brésilien Gabriel Jesus et le défenseur ukrainien Oleksandr Zinchenko ont fait leurs débuts après leur arrivée de Manchester City à la fin de la saison, le premier étant une menace constante.

“[Jesus brings] le facteur peur – il est toujours dans votre épaule, la balle rebondit, cette balle 50-50, il a toujours cette intuition, cette capacité à vous retirer la balle.

“Tu n’es jamais debout [still], au lieu de cela, il est toujours en mouvement. Il est toujours prêt à agir et il est si vif, donc je pense que pour les défenseurs, il est difficile de jouer contre lui.”

Arteta a ajouté plus tard lors de sa conférence de presse qu’il pensait que son équipe possédait désormais un élément crucial qui manquait à l’équipe la saison dernière.

“L’année dernière, le manque que nous avions dans le dernier tiers, ce n’était pas suffisant”, a-t-il déclaré. “Sur une situation que nous avons créée, où ces situations se sont terminées, c’était loin d’être assez bon et proche des meilleures équipes et nous devons améliorer cela. Nous devons encore faire mieux. Mais vous sentez la menace dans le dernier tiers que quelque chose est va se passer et que nous créons la peur chez les adversaires.”

Les raids de Zinchenko depuis l’arrière gauche ont contribué à ramener Palace en première mi-temps, mais c’est William Saliba, 21 ans, qui a attiré l’attention avec sa défense sûre en tandem avec le Brésilien Gabriel Magalhaes.

“Vous avez besoin du bon équilibre, le physique dans cette ligue est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer, car si vous le faites, vous allez être exposé”, a déclaré Arteta avant d’ajouter quelques éloges au gardien de but Aaron Ramsdale.

Palace a eu une chance d’égaliser après la pause lorsque Wilfried Zaha a ouvert la défense d’Arsenal, mais Ramsdale a rapidement quitté sa ligne pour bloquer le tir d’Eberechi Eze.

“C’est la résilience dont nous avons besoin pour gagner des matchs de football et pour mener à bien des matchs, et nous avons eu des moments où vous avez besoin de votre gardien de but”, a ajouté Arteta.

“Pour être honnête, ils ont eu la plus grande chance du match, ce un contre un, et Aaron a incroyablement bien fait et il a gagné le match pour nous.”