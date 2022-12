Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, cherche à renforcer son équipe en janvier

Le leader de la Premier League, Arsenal, visera à renforcer son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais doit identifier les joueurs possédant les bonnes qualités, a déclaré jeudi le manager Mikel Arteta.

Arsenal est entré dans la pause de la Coupe du monde avec un avantage de cinq points sur les champions de Manchester City après 14 matches, mais sera sans Gabriel Jesus qui a subi une blessure à long terme au Qatar et a subi une intervention chirurgicale pour un problème au genou.

“Nous allons être actifs [in the January window] et cela signifie que nous cherchons à renforcer l’équipe”, a déclaré Arteta aux journalistes avant leur match contre West Ham le 26 décembre.

“Cette équipe n’a toujours pas le luxe de ne pas avoir besoin de maximiser à chaque fenêtre. Mais ce doit être le bon joueur.

“Nous savons où nous en sommes en termes d’équipe et de chiffres. Nous serons extrêmement prudents quant à ce que nous voulons faire dans la fenêtre.”

Arteta a déclaré que c’était un coup dur de perdre Jésus, sans délai pour son retour à l’action.

L’ailier Reiss Nelson est susceptible d’être absent pendant un certain temps en raison d’un problème aux ischio-jambiers tandis que le milieu de terrain offensif Emile Smith Rowe se rapproche d’un retour d’une blessure à l’aine.

“Avec Gaby [Jesus] il est difficile de mettre un délai. Le connaissant, je préfère ne donner aucune date”, a déclaré Arteta.

“Avec Reiss, il va être absent pendant un certain temps [weeks]. Émile est proche. Il a eu un revers mais il est proche.”

Le défenseur central français William Saliba manquera également le match car il n’est pas encore revenu de ses fonctions internationales.