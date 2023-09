Mikel Arteta a déclaré aux fans d’Arsenal qu’ils pourraient obtenir des résultats à la Martin Odegaard s’ils offraient le même soutien à Kai Havertz.

Le patron des Gunners a offert une défense farouche de sa signature de 65 millions de livres sterling, qui n’a pas encore vraiment démarré après son déménagement de Chelsea.

4 Havertz n’a pas encore inscrit de but ni de passe décisive lors de ses quatre premiers matchs pour Arsenal. Crédit : Getty

4 Mais Arsenal est convaincu que l’Allemand sera à la hauteur de son prix élevé. Crédit : Getty

Havertz n’a pas encore inscrit de but ni de passe décisive en quatre matches de compétition, malgré 323 minutes sur 360 possibles en Premier League et en Community Shield.

Une mauvaise finition devant le but n’a pas non plus aidé l’Allemand, mais Arteta est ravi de ses contributions en dehors de la feuille de match.

S’adressant aux médias avant le choc de dimanche contre Manchester United, l’Espagnol a déclaré : « Je vais vous dire ce que je ressens pour lui, que je l’aime et que je vois ses qualités chaque jour à l’entraînement.

«Son rythme de travail est excellent, beaucoup de choses qu’il fait devant l’équipe sont si bonnes, notamment visuelles.

« Celui avec les statistiques est ce qui manque en ce moment, pour mettre le ballon dans le filet et arriver sur ceux-ci et avoir un impact différent sur le jeu, mais pour le reste il est là. »

Arteta est convaincu que les buts et les passes décisives viendront pour Havertz, mais il a identifié un facteur qui aidera.

Rappelant de nombreux exemples de signatures réussies aux Emirats après les premières difficultés de son mandat, Arteta a avancé un argument plutôt convaincant selon lequel Havertz pourrait rejoindre la liste.

Il a poursuivi : « Il est difficile de demander plus, en particulier à nos gens dans notre stade et à nos supporters, mais mon sentiment est de lui donner de l’amour et nous tirerons le meilleur de lui.

4 Arteta a été interrogé sur sa décision de faire venir Havertz de Chelsea Crédit : Getty

« Comme avec n’importe quel autre joueur, et je pense que nous avons de très, très, très beaux exemples avec des joueurs que nous avons apporté beaucoup de soutien et d’amour et ils l’ont ressenti et ont simplement explosé.

« Beaucoup de bons exemples, donc je m’en tiendrai à cela, car tout le monde ne voudra pas qu’Arsenal réussisse, mais ceux qui veulent vraiment de cœur et d’âme le meilleur pour le club, faisons-le parce qu’il a beaucoup à nous apporter. »

Lorsqu’un journaliste présent dans la salle a cité le capitaine Martin Odegaard comme l’exemple parfait d’un joueur qui a surmonté quelques mois difficiles, Arteta a tenu à développer ce point.

« Plus, plus de deux mois », intervint-il. « Et avec Gabriel Magalhaes, c’était pareil.

« Et Ben White qui ‘ne pouvait pas jouer en tant qu’arrière latéral’, Aaron Ramsdale n’était ‘pas assez bon’ et maintenant vous recrutez un autre gardien de but et c’est ‘une catastrophe’ mais Aaron Ramsdale n’était pas assez bon pour Arsenal ?

« Bukayo Saka était un arrière gauche, hein ? Et maintenant, il joue sur l’aile droite. Granit Xhaka… donc nous avons tellement d’exemples, de bons exemples, mais les joueurs doivent aimer ce qu’ils font, et je pense qu’ils aiment davantage ce qu’ils font lorsqu’ils sont soutenus.

Un point de friction pour Havertz a vraiment été sa position, on compte souvent sur lui comme avant-centre à Chelsea.

Ce n’était pas le cas au Bayer Leverkusen, où il a produit ses meilleures performances et retours de buts, et il semble probable que ce ne sera pas non plus le cas à Arsenal.

4 Havertz cherchera à briller contre Manchester United aux Emirats dimanche Crédit : Getty

Lorsqu’on lui a demandé si la meilleure position du joueur de 24 ans était à gauche d’un milieu de terrain à trois, Arteta a répondu : « Oui. Ou bien. Nous verrons, car les choses vont changer et vous trouverez une alchimie.

« Granit, s’il ne jouait pas avec Alex [Zinchenko]peut-être qu’il aurait été différent.

« Mais quelque chose était là, mais cette alchimie s’est construite non seulement sur le terrain mais à l’extérieur et cela a aidé le tout, toute la fluidité.

« Si tu mets Fabio [Vieira] et [Gabriel] Martinelli, ensemble, quelque chose de bien va se passer parce qu’ils sont comme des frères, et ce n’est pas quelque chose qui n’est pas dans la tactique, ni dans la formation.

« Nous parlons d’un joueur de son âge qui a déjà beaucoup gagné. Et cela fait trois matchs de Premier League. Calme [calm down].»