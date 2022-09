Le patron d’Arsenal, Jonas Eidevall, déclare que l’expérience de l’Ajax est “très étrange” avec un petit incident de but

La victoire d’Arsenal en Ligue des champions féminine contre l’Ajax mercredi soir a été éclipsée par des scènes bizarres avant le coup d’envoi lorsque les poteaux de but se sont avérés trop petits.

Le patron d’Arsenal, Jonas Eidevall, a qualifié les scènes de “très étranges” après que les poteaux de but aient été ajustés avant le coup d’envoi après avoir été jugés 10 centimètres en dessous de la limite appropriée.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Et il y a eu plus de controverse quand Eidevall a été mal informé sur les protocoles de commotion cérébrale, laissant Arsenal défendre son avance de 1-0 avec 10 joueurs sur le terrain après le retrait forcé de Beth Mead.

“Ça a été une expérience très étrange d’être ici”, a déclaré Eidevall.

“Jouer contre un grand club comme l’Ajax où il fallait mesurer les buts avant le début du match… Je n’ai jamais rien vécu de tel pour être honnête.

“C’est très bizarre mais nous ne pouvons contrôler que les choses que nous pouvons contrôler.”

Jonas Eidevall a mesuré les poteaux avant le coup d’envoi. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Lorsque le choc à la tête de Mead l’a forcée à quitter le terrain, Arsenal s’est vu refuser un remplacement pour commotion cérébrale, bien qu’Eidevall ait été initialement informé qu’il en aurait un.

“Il ne fait aucun doute que Beth Mead doit être retirée”, a déclaré Eidevall.

“Le problème que j’ai, c’est que j’ai demandé au quatrième officiel si nous pouvions faire un substitut de commotion cérébrale et elle a dit” oui “.

“Nous préparions Lina Hurtig [to come on] puis quand nous allons le faire, elle dit “non”. Nous la préparions pendant deux ou trois minutes.

“Nous aurions passé ce temps à parler aux joueurs de la façon dont nous pourrions défendre avec 10 joueurs. Cette désinformation de l’arbitre – honnêtement, je ne sais pas pourquoi et comment cela pourrait être. C’est une question si simple à répondre oui ou non .”

Arsenal a remporté le match 1-0 pour se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions féminine avec une victoire cumulée de 3-2 et jouera ses matches de phase de groupes à l’Emirates Stadium.