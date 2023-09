Le patron d’Arsenal, Arteta, révèle la réaction de Ramsdale à sa chute

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé comment Aaron Ramsdale a réagi après avoir été exclu du premier XI des Gunners.

La nouvelle recrue David Raya a été intégrée au club avant le début de la saison et n’a dû attendre que quatre matches de championnat avant de faire ses débuts à Everton. Alors que la plupart s’attendaient à ce que Ramsdale soit réintégré pour le choc de la Ligue des champions contre le PSV, Arteta a choisi de ne pas une telle décision, gardant plutôt son compatriote Raya entre les bâtons.

Aujourd’hui, le coach basque a qualifié sa décision de « l’une des choses les plus difficiles » mais suggère qu’il « aime et fait confiance » à Ramsdale.

David Raya a remplacé Ramsdale dans le but d’Arsenal (Crédit image : Getty Images)

« Quand vous avez des joueurs assis et que vous devez annoncer la composition, c’est l’une des choses les plus difficiles.

« Les joueurs se sentent valorisés et heureux quand ils jouent. Et quand ils ne le font pas, c’est très difficile. Vous voulez qu’ils se sentent aimés et en confiance et la façon d’y parvenir est de les faire jouer. Mais tout le monde comprend que c’est un sport d’équipe et qu’il il y a toujours 11 joueurs au départ.

VIDÉO : Pourquoi David Raya est meilleur pour Arsenal qu’Aaron Ramsdale (et pourquoi il ne l’est pas)

« [Ramsdale] a été très solidaire et vraiment bon partout et c’est ce que j’attends de chaque joueur, car lorsque vous êtes sur le terrain, il y a quelqu’un d’autre qui ne l’est pas. Cela va donc dans les deux sens. Jusqu’à présent, il a été vraiment très bon. »

Arteta a suggéré qu’il serait prêt à remplacer un gardien de but en milieu de match – et maintenant, le patron d’Arsenal a réaffirmé sa conviction que les « finisseurs » font partie intégrante de la façon dont il voit son équipe.

Mikel Arteta a fait l’éloge du personnage d’Aaron Ramsdale avec effusion (Crédit image : Getty Images)

« Nous avons vu à quel point les finalistes sont également importants, et à quel point tout le monde va être important dans la saison et ne pas regarder en arrière l’équipe qui a disputé les six ou sept premiers matchs de la saison.

« C’est très difficile avec chaque joueur. Et je souffre et je me soucie de chaque joueur qui ne joue pas, mais c’est la compétition et c’est mon travail de prendre des décisions de la meilleure façon possible pour l’équipe. »

