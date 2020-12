Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a remercié la hiérarchie du club pour son soutien public et a déclaré que les récents résultats avaient « enlevé le voile » des progrès réalisés au cours de sa première année à la tête.

L’Espagnol célébrera son premier anniversaire en tant que patron d’Arsenal dimanche, un jour après la visite des Gunners à Everton, dans le but de mettre fin à une série de six matchs de Premier League sans victoire remontant au 1er novembre.

– Insider Notebook: la Juventus propose un accord d’échange Pogba-Dybala

Arteta a fait face à d’intenses critiques avec Arsenal languissant à la 15e place, déjà à 10 points des places de la Ligue des champions, mais le directeur général Vinai Venkatesham et le directeur technique Edu ont tous deux soutenu le joueur de 38 ans ces derniers jours, soulignant la victoire d’août en FA Cup et mesures prises dans les coulisses pour créer une culture gagnante dans un club sans titre de champion depuis 2004.

« Eh bien, je l’ai dit dès le début, que je me sentais vraiment soutenu par les propriétaires, par le conseil d’administration, par le directeur technique et ensuite par tous ceux qui sont au club », a déclaré Arteta. «Parce qu’en fin de compte, c’est un sentiment que je ressens avec le staff, avec les entraîneurs, avec les joueurs – qui sont les plus importants.

«Quelle chimie avez-vous avec eux? Quelle compréhension avez-vous? Est-ce qu’ils vous suivent? Croient-ils en ce que vous essayez de faire?

« Et je dois toujours dire merci, parce que je n’ai rien vu qui va à l’encontre de ce que nous essayons de faire. Mais, c’est comme n’importe quoi, dans cette industrie, vous avez besoin des résultats. Mais après une grande secousse, nous devons trouver la stabilité et pour ce faire, nous avons besoin de temps.

«Nous savions tous, du moins les gens qui ont pris la décision avec moi de démarrer ce nouveau projet, que ce n’était pas une solution miracle et que cela allait prendre du temps. Et quand vous secouez les choses, les choses peuvent prendre un certain temps . «

L’année d’Arteta à la barre a vu une pléthore de changements hors du terrain, y compris les départs du chef du football Raul Sanllehi, du négociateur de contrat Huss Fahmy, 55 membres du personnel non-joueurs licenciés en raison des effets financiers du COVID-19 ainsi que d’un réduction du réseau de scoutisme outre-mer du club.

« Je pense que cela a été l’une des années les plus difficiles de l’histoire du club pour de très nombreuses raisons », a déclaré Arteta. «Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès et nous avons mis en œuvre beaucoup de choses positives qui ont vraiment très bien fonctionné.

« Nous avons subi des changements structurels dans tout le club, ce qui a évidemment secoué le club. Je dirais que les temps forts de cette année sont les deux trophées que nous avons remportés ensemble.

« Et le plus décevant, c’est que nous n’avons pas eu nos fans avec nous pour nous faire traverser ce moment difficile. Je pense que cela aurait pu être une année vraiment très positive – mais la forme récente en Premier League prend l’éclat de ce que nous avons fait au cours d’une année civile.

« Mais nous devons accepter que la forme de Premier League, ces dernières semaines, n’a pas été assez bonne pour ce club de football. »

Arteta a pris son premier poste de direction à l’Emirates Stadium après trois ans d’entraîneur sous la direction de Pep Guardiola à Manchester City. Il a auparavant passé six ans en tant que joueur à Everton entre 2005 et 2011 et a déclaré qu’il avait eu des discussions sur le passage à un rôle dans les coulisses du Merseyside.

« Cela faisait partie de certaines conversations mais j’ai décidé de suivre ma route », a-t-il ajouté.