Mikel Arteta a exprimé son soulagement d’avoir coupé une équipe d’Arsenal « ingérable », mais a ajouté qu’il espérait négocier un marché difficile pour faire des ajouts avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier.

Arsenal a résilié les contrats de Mesut Ozil et Sokratis Papastathopoulos et permet à Sead Kolasinac de voir les six mois restants de son accord en prêt à Schalke. William Saliba a également été envoyé à Nice.

« Nous ne pouvions pas continuer avec 31 joueurs dans l’équipe », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse jeudi. « C’est ingérable. De plus, lorsque vous devez laisser certains joueurs étrangers de côté, cela rend les choses encore plus difficiles.

« Le faire pendant quelques semaines, c’est bien, le faire pendant des mois et maintenir la santé, l’ambition et la chimie est vraiment compliqué. Donc, l’un des principaux objectifs était de prendre une décision sur la façon dont nous allons compenser cela. . Nous l’avons fait. Juste pour moi, l’important est que tout le monde se sente impliqué, partie, et qu’il ait une chance. «

Le départ de Kolasinac laisse Arsenal avec seulement Kieran Tierney en tant qu’arrière gauche naturellement pied gauche et Arteta a admis que le club chercherait à renforcer cette position, ajoutant à sa recherche d’un gardien de but remplaçant et d’un milieu de terrain créatif.

« Avec les départs de Kola, nous sommes un peu courts avec des arrières latéraux gauchers pour le moment », a déclaré Arteta.

« Nous pouvons utiliser Ainsley [Maitland-Niles], nous pouvons utiliser Bukayo [Saka], on peut utiliser Cedric [Soares], qui a joué dans cette position.

« Nous avons donc des options contre nature. Pour Kieran, évidemment, nous ne le faisons pas, mais nous pouvons nous adapter. Cette option [to sign someone] est ouvert et nous chercherons à voir ce qui est disponible. «