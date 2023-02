Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, dit que Yuki Tsunoda doit marquer plus de points cette saison

AlphaTauri a dévoilé sa nouvelle livrée de Formule 1 samedi avec le pilote japonais Yuki Tsunoda qui n’a laissé aucun doute sur ce que l’équipe appartenant à Red Bull attend de lui cette saison.

Tsunoda entamera sa troisième année avec l’équipe basée en Italie, dont le lancement a eu lieu au Lincoln Center de New York pendant la Fashion Week pour promouvoir la marque de vêtements de la société de boissons énergisantes.

“L’année dernière, Yuki a eu du mal avec la voiture”, a déclaré le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, dans un communiqué de presse accompagnant la révélation numérique de la voiture AT04.

“Cette année, comme je m’attends à ce que nous ayons une voiture assez compétitive, Yuki doit toujours viser à être en qualification trois (la phase finale) et terminer les courses dans les points.

“C’est un pilote très qualifié et il a maintenant beaucoup d’expérience avec deux saisons en Formule 1. Pour cette raison, bien sûr, il doit marquer beaucoup plus de points que l’an dernier.”

Tsunoda a marqué 12 points en 22 courses, tandis que son coéquipier français Pierre Gasly en a marqué 23.

En 2021, Tsunoda a marqué 32 points contre 110 pour Gasly.

Le Japonais de 22 ans a déclaré avoir travaillé dur sur sa condition physique la saison dernière et reconstruit la confiance qui s’était estompée en 2021.

Il travaille maintenant avec l’ancien entraîneur de l’Australien Daniel Ricciardo, Michael Italiano, qui participe à un camp d’entraînement hivernal à Dubaï.

“Je suis à un niveau complètement différent maintenant”, a déclaré Tsunoda.

“Je suis définitivement plus en contrôle, plus impliqué avec l’équipe en ce qui concerne le développement de la voiture et j’agis également différemment, ayant appris beaucoup de choses non seulement en matière de course mais aussi dans ma vie en dehors de la piste.

“J’avais sous-estimé ce qui était impliqué, mais maintenant j’ai compris les choses qui sont vraiment importantes.”

Gasly a depuis rejoint Alpine, propriété de Renault, et a été remplacé par le pilote néerlandais Nyck de Vries, qui est beaucoup plus expérimenté que la recrue moyenne.

Le joueur de 28 ans a marqué lors de ses débuts en tant que remplaçant de Williams à Monza la saison dernière et a remporté le championnat de Formule E électrique en 2021.

AlphaTauri était neuvième des 10 équipes en 2022, contre sixième en 2021.

Tost, désormais le deuxième directeur d’équipe de F1 le plus ancien après Christian Horner de Red Bull, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le peloton soit plus proche cette saison et que De Vries ne perde pas de temps pour se mettre au courant.

La saison commence à Bahreïn le 5 mars.

