Le patron d’AirAsia, Tony Fernandes, critiqué pour avoir publié une photo seins nus de lui en train de se faire masser pendant une réunion | Nouvelles du monde

Le fondateur d’AirAsia, Tony Fernandes, a été critiqué pour avoir publié une photo de lui en train de se faire masser lors d’une réunion.

M. Fernandes a partagé l’image sur LinkedIn avec la légende : « C’était une semaine stressante et Veranita Yosephine a suggéré un massage.

« Je dois aimer la culture indonésienne et AirAsia, je peux me faire masser et organiser une réunion de direction. »

Mme Yoséphine est la patronne du Malaisieopérations de la compagnie aérienne basée en Indonésie, mais on ne sait pas à qui M. Fernandes s’adressait lors de l’appel vidéo.

La photo montre M. Fernandes dans une salle de réunion aux parois de verre tandis qu’une femme portant un masque lui masse le cou.

Après des critiques sur les réseaux sociaux selon lesquelles ses actions étaient inappropriées, la photo a été retirée de son profil LinkedIn au bout de quelques jours.

« Tellement peu professionnel et irrespectueux », a déclaré un utilisateur sur X.

« Il devrait donner l’exemple d’une bonne éthique de travail et d’une bonne culture, sans afficher son corps et ses privilèges. »

Un autre utilisateur l’a qualifié de « dégoûtant » et a déclaré que cela « avait un impact sur l’éthique du travail ».

En savoir plus sur Sky News :

Israël publie des preuves « montrant qu’une roquette du Jihad islamique a touché un hôpital de Gaza »

Avertissement de « danger pour la vie » à l’arrivée de la tempête Babet

Le chef d’un gang qui a fait passer clandestinement jusqu’à 10 000 migrants emprisonné

M. Fernandes est né en Malaisie et a déménagé au Royaume-Uni lorsqu’il était enfant pour fréquenter le prestigieux Epsom College.

L’entrepreneur de 59 ans a racheté AirAsia au gouvernement malaisien en 2001 et en a fait une compagnie aérienne à bas prix prospère.

M. Fernandes a également créé l’équipe de Formule 1 Caterham et était copropriétaire du club de football de l’ouest de Londres, les Queens Park Rangers.