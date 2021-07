Le patron chinois des plats à emporter présente des excuses rampantes aux clients après qu’un rat ait filmé se précipitant près d’un poulet cru dans un jardin

Un patron de plats à emporter CHINOIS a présenté des excuses rampantes aux clients après qu’un rat a été filmé se précipitant autour de conteneurs ouverts de poulet cru.

Deux grands bacs de nourriture découverts sont vus à quelques centimètres de l’endroit où le rongeur se précipite dans le jardin à emporter, dans un clip partagé des centaines de fois par des clients horrifiés.

Le rat est vu se précipiter dans un plateau de nourriture en plastique Crédit : Facebook

C’était à quelques centimètres de deux grands pots ouverts de poulet cru Crédit : Facebook

Le rat est vu à l’intérieur d’un plateau de nourriture en plastique près d’un autre bol de chips laissé à découvert.

S’exprimant lundi, le gérant du restaurant à emporter de Hull a déclaré qu’il était « très désolé pour nos clients ».

Il a insisté sur le fait que la nourriture a été laissée à l’extérieur pendant quelques minutes pendant que la cuisine était nettoyée et que le membre du personnel responsable a depuis été licencié pour l’avoir fait.

Dans des excuses en larmes, il a déclaré: « Nous ne le ferons plus jamais. C’était une erreur et il a été licencié.

« Les rats viennent du jardin de mon voisin. Il a de l’herbe d’un mètre de haut et je m’en suis plaint à lui, et il a ensuite pris une vidéo alors que la nourriture était dehors pendant deux minutes.

« Ce membre du personnel qui l’a fait est déjà parti.

« Nous ne mettons jamais de poulet dehors et nous ne le ferons plus jamais. Notre cuisine est une cuisine ouverte et elle est très propre.

« Je suis ici depuis 16 ans et tout le monde peut voir que ma cuisine est propre. Je suis assez triste. »

Il a déclaré que son propre jardin serait rangé et qu’il avait un contrat en cours avec la lutte antiparasitaire pour les rats qui, selon lui, sont le résultat de la négligence de la propriété d’à côté.

Jin Ocean a été inspecté pour la dernière fois par le conseil municipal de Hull le 25 février de cette année, où les inspecteurs lui ont attribué trois étoiles sur cinq possibles, ce qui signifie « généralement satisfaisant ».

L’hygiène et la sécurité alimentaires ont reçu une note « correcte » tandis que la « confiance dans la gestion » a été classée comme « certaine ».

Le site Web du restaurant à emporter indique qu’il se spécialise dans la cuisine chinoise authentique, déclarant : « Nos chefs sont bien connus pour leur excellente cuisine chinoise.

« En matière de nourriture, nous sommes experts dans le choix de la couleur, de l’arôme, de la saveur et du goût.

« Nous pensons que la nourriture n’est pas seulement un goût, mais aussi une œuvre d’art pour sa valeur esthétique. »

Le mois dernier, des rats de la « taille de chats » ont ravagé une rue de Derby, laissant les habitants trop effrayés pour quitter leur maison.

Les résidents terrifiés étaient en proie à des rongeurs intrépides de 14 pouces – les habitants racontant même comment ils se sont défendus contre les parasites « sans peur » avec des planches de bois.

Et les inspecteurs de la santé ont été choqués de trouver des rats pourris, du caca de souris et de la nourriture moisie dans une série de plats à emporter l’année dernière.

Des images révoltantes montrent les sinistres découvertes dans un chippy, un chinois et deux traiteurs – qui étaient si sales qu’ils ont dû être fermés.