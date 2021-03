Le patron argentin désireux de voir Lionel Messi en forme lors des éliminatoires de la Coupe du monde

Le manager argentin Lionel Scaloni a déclaré qu’il était impatient de voir un Lionel Messi en forme et heureux lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA de l’Albiceleste contre l’Uruguay et le Brésil le mois prochain.

Messi a commencé la saison en cours lentement pour Barcelone après une tentative infructueuse de forcer un transfert en août dernier. Cependant, le joueur de 33 ans a retrouvé sa meilleure forme ces dernières semaines et il compte désormais 24 buts et neuf passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues en 2020-2021, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

« Messi va bien et quand il est avec nous, il va encore mieux », a déclaré Scaloni aux journalistes mardi.

«Espérons qu’il continue ainsi.»

Alors que Messi semble être dans une condition physique optimale, on ne peut pas en dire autant de plusieurs de ses coéquipiers de l’Albiceleste.

Parmi ceux qui risquent de rater les prochaines qualifications, le meneur de jeu de Tottenham Giovani Lo Celso, l’attaquant de Stuttgart Nicolas Gonzalez et le duo de Séville Lucas Ocampos et Marcos Acuna.

Lo Celso et Acuna ont des ischio-jambiers déchirés, Ocampos a un problème de cheville et Gonzalez une souche à la cuisse.

Scaloni doit également décider si l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero est prêt après une longue période d’absence avec une déchirure aux ischio-jambiers et un combat de Covid-19.

«Je lui ai parlé il y a un mois. Nous savons à quel point il est difficile de revenir d’une blessure, j’espère qu’il pourra accélérer le rythme. Nous déciderons la semaine prochaine, mais nous savons qu’il ne sera pas à 100% », a déclaré Scaloni.

L’entraîneur-chef a également exclu la possibilité d’appeler l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala, qui n’a pas joué depuis près de deux mois en raison d’une blessure au genou.

«Je lui ai parlé il y a quatre jours. Ils ne peuvent pas trouver la solution à sa douleur dans le ligament latéral et j’espère qu’avec le traitement qu’il va recevoir, il pourra récupérer le plus rapidement possible », a déclaré Scaloni.

L’Argentine accueillera l’Uruguay à Santiago del Estero le 26 mars avant d’affronter le Brésil au stade Maracana de Rio de Janeiro quatre jours plus tard.

Le double vainqueur de la Coupe du monde est actuellement deuxième du classement des qualifications de la zone sud-américaine à 10 équipes, à deux points du leader brésilien.