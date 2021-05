Le patron allemand Joachim Loew s’apprête à rappeler Thomas Mueller pour l’Euro 2020: rapport

Entraîneur de l’Allemagne Joachim Loew aurait contacté Thomas Muller et est sur le point d’inverser l’exil de l’attaquant en 2019 en nommant le joueur du Bayern Munich dans son Euro 2020 équipe. Selon le quotidien Bild mardi, Loew a téléphoné à Mueller et «lui a dit qu’il voulait le rappeler» lorsque l’équipe allemande de 26 joueurs pour le Championnat d’Europe sera nommée le 19 mai. Mueller, 31 ans, a été en excellente forme pour le Bayern, qui ont été confirmés samedi comme champions de Bundesliga pour la neuvième saison consécutive. En mars 2019, Loew a déclaré à Mueller, Jerome Boateng et Mats Hummels qu’ils n’étaient plus dans ses plans alors qu’il reconstruisait l’équipe après la débâcle de la Coupe du monde 2018 lorsque les Allemands ont terminé dernier de leur groupe.

Après 15 ans à la tête, Loew, 61 ans, quittera ses fonctions d’entraîneur-chef après les Euros retardés, qui se dérouleront du 11 juin au 11 juillet.

Mueller a fait 100 apparitions pour l’Allemagne depuis 2010 et était un élément clé de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2014.

L’Allemagne affronte la France, championne du monde, championne d’Europe en titre, le Portugal et la Hongrie dans leur groupe à l’Euro 2020.

Loew avait déjà ouvert la voie au retour de Mueller en laissant entendre qu’il pourrait revenir sur sa décision de 2019, la pandémie de Covid-19 entravant ses efforts pour développer l’équipe allemande.

