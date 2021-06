L’idée originale pour le remarquable Charme La séance photo du magazine consistait à faire en sorte que Simone Biles s’habille littéralement d’un drapeau américain afin de montrer son patriotisme pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo.

Le photographe Kennedi Carter a cependant eu une autre idée. Elle voulait montrer que le patriotisme se présente sous plusieurs formes. Carter a donc demandé à Biles de porter le rouge, le blanc et le bleu, mais de le faire d’une manière subtile mais puissante.

« Je voulais faire quelque chose qui ferait référence à l’esthétique de l’Amérique », a déclaré Carter à USA TODAY Sports, « mais ne pas l’avoir littéralement habillée d’un drapeau américain. »

Le résultat est la meilleure gymnaste de tous les temps, dans l’une des séances photo d’athlètes les plus élégantes et les plus puissantes jamais réalisées.

« Le patriotisme a de nombreux aspects différents », a déclaré Carter. « Je voulais montrer que le patriotisme ne concerne pas seulement un drapeau, mais d’autres choses. »

Le tournage était unique d’une autre manière. Les femmes noires apparaissent de plus en plus sur les couvertures des magazines grand public après avoir été ignorées pendant des années. Il est encore rare que des femmes noires les honorent et encore plus rare qu’une femme noire comme Carter tourne ces couvertures.

Avoir une femme noire en couverture de Charme, photographié par une autre femme noire, n’est pas sans précédent dans l’histoire des magazines grand public, mais c’est toujours un territoire de licorne et historique.

Alors que nous célébrons Juneteenth, qui commémore la fin de l’esclavage en Amérique, il est important de s’arrêter et de noter où nous en sommes, à la fois en tant que nation et avec ces deux femmes en particulier. Voici deux Américains, chacun atteignant le sommet de leur profession, l’un en gymnastique, longtemps dominé par les Blancs ; puis Carter dans la photographie, qui a si longtemps fermé ses portes aux Noirs pour ce type de shooting.

Ce sont des histoires remarquables à une époque remarquable car le pays est à une sorte de carrefour racial. Le nationalisme blanc augmente alors que le FBI affirme que la suprématie blanche est la plus grande menace terroriste nationale à laquelle le pays est confronté.

Puis, à l’inverse, Juneteenth est établi comme un jour férié fédéral, et deux femmes noires se réunissent pour composer une œuvre d’art puissante.

Carter a déclaré que le tournage avait eu lieu à Houston en avril. « Elle était vraiment gentille, professionnelle et à propos de ses affaires », a déclaré Carter à propos de Biles. « Dans l’ensemble, c’est juste une très belle personne. »

« L’une des choses les plus importantes qui m’a en quelque sorte surpris, c’est qu’elle est très petite », a déclaré Carter à propos du Biles de 4 pieds 8 pouces, « mais elle est évidemment aussi plus grande que nature. Elle est si puissante physiquement et mentalement. »

L’accent de Carter, selon son site Web, est sur les « sujets noirs. Son travail met en évidence les aspects esthétiques et sociopolitiques de la vie noire ainsi que les beautés négligées de l’expérience noire: peau, texture, traumatisme, paix, amour et communauté. Son travail vise à réinventer les notions de créativité et de confiance dans le domaine de la noirceur. »

Vous pouvez dire que Carter a fait exactement cela avec ses photographies de Biles.