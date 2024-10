Le patrimoine cajun et créole de la Louisiane sera mis en valeur lors du 50e Festival annuel Acadiens et Créoles

NOUVELLE-ORLÉANS — L’héritage cajun et créole de la Louisiane occupe le devant de la scène ce week-end lorsque le Festivals Acadiens et Créoles marque un demi-siècle d’honneur et de célébration de la culture à travers la musique, les arts, la gastronomie et la communauté.

Ce qui a commencé comme un concert d’une journée en 1974 pour divertir 150 journalistes francophones réunis à Lafayette – considéré comme le cœur du pays cajun – est devenu un événement de trois jours et peut-être l’un des plus grands festivals cajun et zydeco organisés au monde, ont déclaré les organisateurs. . Et, notent-ils, l’ensemble de l’événement est gratuit.

Barry Jean Ancelet, l’un des organisateurs de l’événement, a déclaré que lorsque l’idée est née il y a 50 ans, personne ne savait si quelqu’un viendrait entendre la musique.

« À cette époque, la musique cajun était largement considérée comme de la « musique des personnes âgées » », a-t-il déclaré. « Il faut se rappeler qu’à cette époque, nous étions en pleine ébullition Rock’n’Roll. Les gens d’ici l’adoraient lorsqu’ils la rencontraient dans les dancings, mais ce concert avait pour but d’attirer l’attention sur la musique d’une manière différente, d’en souligner la valeur. Ils devaient s’asseoir – pas danser – et faire attention. Et ils ont fini par l’entendre d’une manière différente. C’était tellement réussi. Nous avons fini par en faire un événement annuel où nous pouvions attirer une attention positive sur cet atout important et inciter les gens à le considérer.

Le festival, qui a désormais lieu chaque année au Girard Park de Lafayette, rassemble plusieurs générations de musiciens et d’artistes qui se battent chaque année pour préserver une culture qui continue d’évoluer.

« Nous avons toujours eu pour objectif de célébrer le passé et de le transmettre au futur », a déclaré Ancelet. « Si vous valorisez et respectez l’évolution, la culture produira des choses qui continueront à vous surprendre. Tout ressort au lavage. Ce qui est bon durera et ce qui ne l’est pas ne durera pas.

Le co-fondateur du festival, Pat Mold, a déclaré que le festival est « une auto-célébration de qui nous sommes, de notre façon de vivre, de ce que nous mangeons, de la musique et de la façon dont nous parlons ».

« Si vous ne connaissez rien et souhaitez découvrir la culture, ce week-end par an vous permet de tout découvrir. Tout ce que vous voulez savoir est représenté au festival. C’est une étude rapide de la vie cajun et créole », a-t-il déclaré.

Au programme musical de l’événement du vendredi au dimanche, des performances de 60 musiciens – tous des talents locaux – dont Steve Riley et les Mamou Playboys, Wayne Toups, CJ Chenier, Nathan et le Zydeco Cha Chas, Chubby Carrier et le Bayou Swamp Band, The Revelers. , Beausoleil avec Michael Doucet et The Lost Bayou Ramblers.

Vendredi, des artistes contemporains rendront hommage au groupe de concert house de 1974 qui comprenait le pionnier de Zydeco Clifton Chenier, le fabricant d’accordéon cajun Marc Savoy, les Balfa Brothers, un ensemble de musique cajun composé de cinq frères, les accordéonistes cajuns Nathan Abshire et Blackie Forrester, et Jimmy C. Newman, auteur-compositeur-interprète de musique country et cajun et star de longue date du Grand Ole Opry.

« Préparez-vous pour le pur plaisir de la Louisiane », a déclaré Carrier, qui doit se produire avec son groupe dimanche. « Préparez-vous à manger de la très bonne nourriture et à passer des moments inoubliables. »

« Les gens du monde entier ont encerclé ces dates sur leur calendrier », a-t-il poursuivi. « C’est un événement qui aide les jeunes générations à perpétuer les traditions. Je suis un musicien Zydeco de troisième génération. C’est un festival familial qui rassemble les gens. de tous âges. »

Riley, qui se produit à ce festival depuis 1988, a déclaré qu’il revenait régulièrement pour plusieurs raisons, mais surtout parce que cela contribue à préserver la culture.

« C’est important de nous voir sur scène, chanter et parler en français. Cela a un effet sur les gens qui viennent nous voir et les aide à tomber amoureux de la culture », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup d’événements avant le week-end qui mettent l’accent sur l’importance de la langue, de la culture, de la nourriture et, bien sûr, de la musique. Il n’y en a aucun autre qui le célèbre comme celui-ci. Je pense que c’est la plus grande célébration complète de tout ce qui est cajun. Cela inclut également différentes générations, des groupes avec une lignée. C’est la clé », a-t-il déclaré.

Riley, aujourd’hui âgé de 55 ans, se dit très fier que ses trois enfants jouent tous de la musique.

« C’est une belle chose pour ma famille et pour d’autres comme la mienne », a-t-il déclaré. « Faire jouer vos enfants avec vous, c’est génial. La plupart des enfants ne veulent rien avoir à faire avec ce que font leurs parents. Le mien, je pense que ce que je fais est amusant et ça l’est.

Riley a déclaré qu’à ses débuts, il n’y avait pas beaucoup de jeunes groupes jouant de la musique cajun.

« Il y avait une réelle crainte que la musique ne meure et ne se dissipe comme la langue », se souvient-il. « C’est le contraire qui s’est produit. De plus en plus de jeunes préservent et jouent cette musique que jamais. La scène Zydeco ici est remplie de jeunes. C’est super dynamique et vivant. C’est la même chose avec la scène cajun.