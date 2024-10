Le patrimoine bâti peine à être accessible

Ouvrez cette photo dans la galerie : Maison Campbell à Toronto.Dave LeBlanc/Le Globe and Mail

La première partie d’Osgoode Hall, ouverte en 1832 comme siège du Barreau du Haut-Canada, est un délice architectural élégant et imposant. Conçu par John Ewart (avec le Dr William Warren Baldwin, rénovations par Henry Bower Lane en 1844), le bâtiment palladien/néoclassique hautement symétrique situé sur la rue Queen Ouest et l’avenue University a été déclaré lieu historique national en 1979.

Cependant, les personnes à mobilité réduite – qu’il s’agisse d’un fauteuil roulant ou d’une déficience visuelle – ont trouvé le bâtiment imposant d’une manière tout à fait différente. En 2008, une rénovation visant à offrir un accès sans obstacle a été annoncée, malgré les protestations des services de préservation du patrimoine de la ville de Toronto, affirmant que cela aurait un « impact négatif » sur la valeur patrimoniale du bâtiment.

Il n’y avait pas lieu de s’inquiéter : Taylor Hazell Architects a conçu une solution élégante et symétrique qui ajoute une nouvelle couche à l’histoire du bâtiment. En élevant le palier d’entrée à la hauteur de la porte et en ajoutant des allées jumelées en pente douce de chaque côté, l’impact visuel est quasiment inexistant. Pour délimiter ce qui est nouveau et ce qui est ancien, les rampes sont revêtues d’une pierre plus foncée et des fenêtres ont été ajoutées sur le palier pour montrer ce qu’il y a en dessous.

Daniel Luong et Jesse Klimitz, du cabinet d’architecture et de design BDP Quadrangle, Human Space, ont récemment inclus Osgoode Hall dans Heritage for All, une étude de recherche de 220 pages pour Normes d’accessibilité Canada qui a duré trois ans. Le document, disent les auteurs, vise à identifier « les obstacles actuels à l’accès aux édifices fédéraux du patrimoine » afin de présenter « un ensemble de recommandations et de solutions de conception appropriées dans les contextes patrimoniaux ».

«C’est un de ces grands exercices d’équilibre», déclare M. Luong alors que nous admirons Osgoode Hall. « Il s’agit d’une passerelle en pente qui est accessible aux personnes utilisant un dispositif d’accessibilité, mais dans une pente plus douce, vous n’avez pas besoin d’éléments tels que des mains courantes qui pourraient éloigner ou distraire la façade. »

En montant les escaliers jusqu’au palier, les petites fenêtres apparaissent : elles montrent comment le bâtiment a rencontré le sol avant la rénovation et que les escaliers d’origine sont toujours intacts.

Tous les bâtiments patrimoniaux ne bénéficient pas d’une telle quantité d’espace. La succursale postale A de Saint John (1913) se trouve directement sur le trottoir et les deux portes d’entrée étaient situées cinq marches plus haut. La solution ? Abaissez l’une des portes au niveau de la rue et ajoutez une imposte de style patrimonial au-dessus afin de préserver au maximum l’aspect de la façade d’origine. Le rapport suggère cependant que l’intérieur est devenu une « configuration quelque peu complexe de rampes et d’escaliers ».

Dans d’autres cas, parvenir à l’accessibilité tout en respectant les attributs architecturaux fait que la porte d’entrée est mise en veilleuse… pour toujours. À l’Assemblée nationale du Québec (1877-1886), la solution fut de creuser devant le bâtiment une entrée souterraine, moderne et vitrée qui, de loin, disparaît complètement. Au cSpace Marda Loop à Calgary (une ancienne école de 1912), la solution consistait à modifier considérablement la petite aile ouest afin de laisser la façade principale et la plus grande aile est inchangées. De même, à St. John’s, dans l’édifice colonial néoclassique (1847), l’impressionnante façade et ses nombreuses marches ont été laissées de côté. tous les visiteurs doivent désormais entrer par une porte latérale à côté du parking.

Le rapport comprend 15 autres études de cas – dont sept au Royaume-Uni et trois aux États-Unis – pour montrer ce qui est possible. Le Royaume-Uni, affirme M. Luong, est en avance sur le Canada dans ce domaine.

« Quels types de normes existe-t-il qui abordent le patrimoine et l’accessibilité dans le même document ? Nous avons généralement constaté qu’ils étaient assez séparés, de sorte que les documents se concentraient soit sur le patrimoine, soit sur l’accessibilité », dit-il. « Il n’y a pas beaucoup d’intégration entre les deux normes au Canada. »

L’équipe, qui comprenait également le vérificateur d’accessibilité Michael Philpott, le KITE Research Institute (membre du University Health Network), le spécialiste du patrimoine (et architecte) Philip Goldsmith, Easter Seals et la Fondation canadienne des personnes handicapées (et d’autres) a mené des sondages en ligne, des ateliers, des visites sur place et un examen par les pairs pour terminer l’étude.

Leurs conclusions, d’une manière générale, étaient les suivantes : Un équilibre doit être atteint entre l’accessibilité et les attributs patrimoniaux d’un bâtiment. Parfois, il faut faire preuve de beaucoup de créativité. La planification de l’accessibilité doit « tenir compte de la séquence complète du voyage, depuis la planification d’un voyage jusqu’à l’arrivée, l’entrée, l’utilisation et la sortie d’un édifice patrimonial ». Ceux qui travaillent sur des solutions devraient inclure « les personnes handicapées ou leur engagement direct ». Et lorsque des éléments d’origine sont modifiés, comme à Osgoode Hall, ils devraient être « documentés… là où ils sont cachés ou supprimés »… ou, mieux encore, placés derrière les fenêtres.

Tout cela est très noble et absolument nécessaire. Mais qu’il s’agisse d’entreprises fédérales, provinciales, municipales ou privées, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En traversant la rue pour examiner le musée Campbell House appartenant à la ville (construit en 1822, 160 rue Queen Ouest), nous remarquons les pavés inégaux dès le trottoir, qui feraient certainement trébucher les personnes malvoyantes (et soulignent que les architectes paysagistes devraient être également impliqué). Et même si la porte d’entrée n’est clairement pas accessible, il n’y a aucune signalisation indiquant quoi faire. L’arrière semble également impénétrable, mais une visite ultérieure sur leur site Web nous indique qu’une rampe menant à la porte arrière est disponible.

Nous marchons vers le nord pour inspecter l’édifice de la Canada Vie (construit en 1931, 330 University Ave.) et ses trois entrées principales. On remarque une rampe construite sur ce qui était un morceau de pelouse du côté sud. Cependant, quand on y regarde de plus près, on aperçoit un préposé à l’entretien sur une échelle en train de changer une ampoule. Puisqu’il bloque la rampe, on constate qu’ici, la « redondance » de placer une rampe du côté nord aurait résolu le problème.

En traversant la rue pour jeter un œil à l’édifice de la Banque du Canada au 250, avenue University (1957), nous apercevons une poubelle sur roues qui bloque la rampe.

« Si vous ne pouvez pas entrer dans le bâtiment, vous ne pouvez pas l’utiliser », déclare M. Klimitz. « C’est donc vraiment là que s’arrête la responsabilité. »