Le patriarche russe nettoie la réunion où il devait rencontrer le pape

ROME (AP) – Le chef de l’Église orthodoxe russe a annulé sa participation prévue à une réunion interconfessionnelle au Kazakhstan le mois prochain où il devait rencontrer le pape François, a déclaré un haut responsable orthodoxe, signe d’une nouvelle détérioration des relations au cours La guerre de la Russie en Ukraine.

Le métropolite Antoine de Volokolamsk, responsable des relations extérieures du patriarcat de Moscou, a été cité par l’agence de presse Ria Novosti comme ayant déclaré que Kirill ne participerait pas à la réunion du 13 au 15 septembre et que, par conséquent, toute réunion avec François était annulée.

Kirill a justifié l’invasion de l’Ukraine par des motifs spirituels et idéologiques, la qualifiant de bataille « métaphysique » avec l’Occident. Il a béni les soldats russes au combat et a invoqué l’idée que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple.

François avait confirmé pas plus tard que le mois dernier qu’il rencontrerait Kirill lors de la réunion kazakhe dans ce qui aurait été la deuxième rencontre entre un pape et un patriarche russe. Le premier était en 2016 et le second était prévu pour juin mais a été reporté en raison des retombées diplomatiques de la guerre.

François a dénoncé la guerre en Ukraine mais a tenté de garder une porte ouverte au dialogue avec Moscou, s’abstenant de condamner nommément la Russie, le président Vladimir Poutine ou Kirill. Son approche équilibrée a provoqué la colère de Kyiv, qui a condamné cette semaine ses propos déplorant que des innocents des deux côtés paient le prix de la guerre.

François a fait ces commentaires mercredi alors qu’il marquait six mois de guerre et faisait référence au meurtre à la voiture piégée du week-end à Moscou de Darya Dugina, une commentatrice nationaliste de la télévision russe et fille du théoricien politique russe de droite, Alexander Dugin, qui soutient ardemment la guerre. .

François a énuméré la “pauvre fille” tuée par une voiture piégée à Moscou, ainsi que des orphelins en Ukraine et en Russie, parmi les “innocents” qui ont été victimes de la “folie de la guerre”.

L’ambassadeur d’Ukraine auprès du Saint-Siège, Andrii Yurash, a déclaré que les propos de François étaient “décevants” en assimilant apparemment “agresseur et victime, violeur et violé”. Dans un tweet mercredi, il a demandé comment il était possible pour François de citer un « idéologue de l’impérialisme comme victime innocente ?

The Associated Press