Le patriarche politique de la Nouvelle-Orléans, Moon Landrieu, est décédé

NEW ORLEANS, La. (AP) – L’ancien maire de la Nouvelle-Orléans, Moon Landrieu – dont la position précoce et solitaire contre les ségrégationnistes de la législature de la Louisiane a lancé une carrière politique à l’avant-garde des changements radicaux sur la race – est décédé lundi, a confirmé un ami de la famille. Il avait 92 ans.

Ryan Berni, un ami de longue date de la famille, a confirmé que Landrieu est décédé tôt lundi.

“Il est décédé paisiblement ce matin entouré de sa famille”, a déclaré Berni à l’Associated Press.

Démocrate blanc progressiste dont le comportement pouvait parfois être combatif, Landrieu venait d’une famille catholique romaine de cols bleus, a servi dans l’armée et a siégé aux côtés des premiers étudiants noirs de la faculté de droit Loyola de la ville avant de remporter un siège à la Statehouse en 1960.

À ce moment-là, six ans s’étaient écoulés depuis que la Cour suprême des États-Unis avait ordonné la déségrégation des écoles publiques dans tout le pays, et Landrieu ne pouvait pas en toute conscience accepter lorsque le gouverneur Jimmie Davis a imposé une législation à la vapeur pour séparer les étudiants de la Nouvelle-Orléans par race. Ils sont passés par des marges déséquilibrées avec Landrieu, au moins une fois, le seul « non ».

Les politiciens blancs qui avaient le pouvoir sur la Louisiane ont déclaré qu’il avait creusé sa tombe politique, mais il a conservé son siège à la Chambre en 1963, puis a remporté un siège au conseil municipal en 1965 avec un fort soutien des électeurs noirs, dont l’influence commençait à se faire sentir dans les urnes.

Pour remporter son premier mandat à la mairie, Landrieu a réuni une coalition de libéraux blancs et d’Afro-Américains et a fait campagne pour amener les Noirs à des postes importants au sein du gouvernement.

L’intégration de la mairie a eu son prix : dans un mémoire de 2018, Mitch Landrieu a écrit que des menaces de mort avaient été proférées par téléphone dans sa maison familiale et son école. Moon Landrieu a discuté du retour de flamme sur la race dans un discours de 1977 à la convention de la Ligue nationale des villes.

“Si vous vous lancez dans une campagne pour mettre fin à la discrimination raciale dans votre ville natale, vous aurez besoin de nerfs d’acier, d’une volonté de fer, d’une peau comme du cuir et de testicules de laiton pour résister aux frondes et aux flèches”, a-t-il déclaré. “Ces huit dernières années, j’ai moi-même été connu dans certains milieux sous le nom de” Moon the Coon “, une épithète qui m’a parfois causé de la douleur, mais c’est aussi un insigne d’honneur qui témoigne de ce que nous essayons de faire.”

Son héritage à la mairie comprend également le Superdome de la Nouvelle-Orléans, qui a finalement ouvert ses portes en 1975. C’est désormais un élément bien-aimé du paysage de la ville, mais les dépassements de coûts et un scandale contractuel ont causé des maux de tête à ses partisans, dont Landrieu.

“Il y a eu une insistance incroyable sur les quelques choses qui n’allaient pas et une négligence totale des nombreuses choses qui vont bien”, a-t-il déclaré plusieurs années plus tard.

Au fur et à mesure que les électeurs noirs gagnaient en influence, la coalition qui a élu Landrieu pour un maximum de deux mandats a contribué à faire d’Ernest “Dutch” Morial le premier maire noir de la ville, en 1978.

Landrieu est ensuite devenu le secrétaire au logement et au développement urbain du président Jimmy Carter, une agence dont les programmes ont été attaqués lorsque le président Ronald Reagan a pris ses fonctions sur une plate-forme visant à réduire la taille et le pouvoir du gouvernement fédéral.

Landrieu a critiqué Reagan pour avoir «éviscéré» les programmes d’aide publique et a brièvement envisagé sa propre candidature présidentielle. Mais il n’a jamais cherché à occuper un poste national. Au lieu de cela, il est devenu juge – “Je voulais vraiment m’éloigner de mes enfants”, a-t-il déclaré – siégeant à la Cour d’appel du 4e circuit de Louisiane de 1992 à 2000.

Plusieurs des neuf enfants de Landrieu perpétuent son héritage en droit et en politique : Mitch, également maire de la Nouvelle-Orléans pour deux mandats, est maintenant le coordinateur des infrastructures du président Joe Biden ; Mary, qui a servi trois mandats en tant que sénatrice américaine, est maintenant conseillère politique dans un cabinet d’avocats de Washington. Madeleine est devenue doyenne de la faculté de droit de l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans et Maurice est procureur fédéral.

Né Maurice E. Landrieu le 23 juillet 1930, il s’appellera Moon, surnom de famille, toute sa vie et en fera finalement son prénom légal. Il a servi trois ans dans l’armée avant d’ouvrir un petit cabinet d’avocats sans rendez-vous avec son camarade de classe de la faculté de droit Pascal Calogero, plus tard juge en chef de la Cour suprême de Louisiane.

Landrieu a crédité sa femme, Verna, de l’avoir poussé vers la politique, et ses camarades de classe noirs, dont Norman Francis, qui deviendrait doyen et président de l’Université Xavier, pour lui avoir ouvert les yeux.

«Ce n’était pas seulement une question de justice raciale, mais d’un point de vue pratique, j’ai reconnu – en tant que politicien, en tant que législateur et conseiller municipal – que nous gaspillions tellement de talent, gaspillions tellement d’énergie, en empêchant les Noirs de participer à tout compte », a-t-il rappelé dans une interview en 2020 avec l’hebdomadaire de la Nouvelle-Orléans Gambit.

“Et j’étais déterminé, en devenant maire, à revitaliser cette ville et à favoriser l’intégration raciale, afin que la ville puisse profiter pleinement des participants blancs et noirs.”

Kevin Mcgill, Associated Press