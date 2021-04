LITTLE People, la star du Big World, Mattt Roloff, a organisé une réunion de famille avec ses enfants en guerre et son ex-femme Amy, à la ferme ce week-end.

Le patriarche de la famille, 59 ans, a déclaré que ce n’était que le premier événement de ce qui allait devenir une tradition annuelle.

Instagram / Matt Roloff

Matt Roloff a organisé une réunion de famille ce week-end[/caption]

Matt et Amy, qui ont divorcé en 2016 après près de 30 ans de mariage, ont eu leurs quatre enfants – Jeremy, Jacob, Zach et Molly – lors de la journée familiale.

Amy a assisté avec son fiancé Chris Marek, tandis que Matt avait sa petite amie Caryn Chandler à ses côtés.

La fille de Caryn issue d’une relation précédente, Brittany, était également présente à l’événement, tout comme les femmes et les enfants des fils Roloff.

Après avoir profité de la célébration de la journée ensoleillée, Matt a partagé quelques photos de tout cela sur Instagram, y compris une photo douce et souriante de tout le monde ensemble.

Instagram / Matt Roloff

La star de Little People, Big World a eu ses quatre enfants, ses petits-enfants, sa petite amie et son ex-femme lors du rassemblement[/caption]

TLC

Lui et son ex Amy ont divorcé en 2016, après presque 30 ans ensemble[/caption]

Il a écrit à côté de la galerie: «Attendez ?? Quoi?? Mon clan tous ensemble profitant du premier barbecue annuel de la ferme familiale roloff de la journée ensoleillée d’avril à @rolofffarms. »

Jacob a partagé une photo de groupe similaire, en écrivant: « 3 acclamations pour les lits hugel »

Pour le rassemblement en plein air, Matt occupait le gril rempli de hot-dogs et de hamburgers, alors que ses petits-enfants jouaient avec des manèges, une petite piscine, un tuyau d’arrosage et des tentes colorées dans lesquelles ils pouvaient grimper.

Les fans de la publication de Jacob ont commenté à quel point ils étaient surpris de les voir tous ensemble, non seulement parce qu’Amy et Matt sont divorcés et ont tous deux trouvé de nouvelles relations, mais aussi à cause de la querelle entre les frères et sœurs.

Se référer à la légende

Les deux frères Jacob et Jeremy étaient à l’événement, malgré leur querelle en cours[/caption]

Instagram / Matt Roloff

Matt a partagé des photos de la réunion, dont l’un de lui travaillant sur le gril[/caption]

Jeremy et Jacob, ainsi que leurs épouses Audrey et Isabel, ont souvent eu des guêtres et se sont ombragés.

Jacob, 23 et Isabel n’ont pas été d’accord avec son frère Jérémie, 30 ans, et sa femme blogueuse chrétienne Audrey, 28 ans, en raison de leurs opinions politiques divergentes.

En novembre, la querelle politique entre Jacob et Jeremy s’est intensifiée lorsque Jacob a marqué son l’opinion de son frère sur les médias comme «erratiques» alors que le couple entrait dans un débat passionné.

Il avait précédemment critiqué Jeremy pour avoir affirmé que «tous les pillards et émeutiers sont des démocrates» et a déclaré sa demande était très «viciée. »

Instagram / Matt Roloff

Tout le monde a passé du temps ensemble à l’extérieur, en profitant du soleil et de la nature[/caption]

Instagram / Matt Roloff

Les enfants ont couru et éclaboussé dans la mini piscine[/caption]

Instagram / Matt Roloff

Ils ont eu de la bonne nourriture et des boissons glacées pendant « le premier barbecue annuel de la ferme familiale roloff de la journée ensoleillée d’avril »[/caption]

En janvier, Isabel a claqué sa belle-soeur Audrey pour avoir une marque «taureaux ** t» où elle ne parle pas des événements actuels importants.

L’épouse de Jeremy avait dit aux fans plus tôt qu’elle n’allait pas être «obligée» de publier sur la violence au Capitole simplement parce qu’elle était une «influenceuse».

Bien que les ex Matt et Amy soient en assez bons termes pour être à la même réunion de famille, il y a encore des problèmes dans leur relation post-divorcée.

Instagram

Jeremy et sa femme Audrey sont souvent en désaccord avec Jacob et sa femme Isabel, car ils ont tous des opinions politiques opposées[/caption]

Instagram @amyjroloff

Amy et son fiancé Chris Marek n’auraient pas encore invité Matt et sa petite amie Caryn à leur mariage[/caption]

Matt et sa petite amie Caryn ont pas encore reçu d’invitation à un mariage de son Amy pour son mariage d’été, bien qu’une source ait exclusivement dit au Sun qu’ils y assisteraient s’ils étaient invités.

L’initié a déclaré: «Matt et Caryn n’ont pas reçu d’invitation, mais ils s’attendaient à y assister et y assisteraient.





«Caryn n’est pas fan d’Amy et ne veut pas y aller, mais elle soutiendrait Matt, et tous les enfants et petits-enfants seront là.

«Ils pensent que leur mariage pourrait finir par être une petite affaire à cause du COVID, il est donc probable qu’ils seront complètement exclus de la liste.

«On leur a très peu parlé du mariage, ils sont fondamentalement dans le noir, ils ne sont même pas au courant du lieu, Amy garde ses cartes près de sa poitrine.