Le patineur artistique russe a refusé de déménager en Italie pour des “raisons politiques”

Les espoirs de Maria Talalaikina de représenter l’Italie sont terminés

La patineuse artistique russe Maria Talalaikina a déclaré que ses espoirs de changer de nationalité pour représenter l’Italie avaient pris fin en raison de “Raisons politiques” ce qui signifiait qu’elle retournait dans son pays natal.

Talalaikina, 20 ans, a passé l’année dernière à s’entraîner en Italie et a obtenu l’autorisation de la Fédération russe de patinage artistique d’échanger ses allégeances en décembre, si elle choisissait de le faire.

Mais il est apparu plus tôt ce mois-ci que Talalaikina retournerait en Russie, où elle rejoindrait le groupe formé par Evgeny Rukavicin.

Talalaikina a détaillé le contexte de son retour – déclarant que la politique a joué un rôle dans le demi-tour.

« En raison de la situation politique, le gouvernement italien ne m’a pas délivré de permis de séjour. Sans ce document, je ne pourrais pas représenter ce pays aux compétitions internationales. Et je ne pouvais pas non plus être en Italie », Talalaikina a déclaré à RIA Novosti.

La patineuse a déclaré qu’elle avait envisagé des options avec d’autres pays – en nommant spécifiquement la Croatie – mais qu’elle avait finalement décidé de retourner en Russie.

“J’ai passé près d’un an en soi-disant” quarantaine “sportive en Italie afin de participer à des compétitions internationales à l’avenir”, dit Talalaikina.

“Mais rien ne s’est passé. J’ai plongé dans un état qui ne peut probablement pas être appelé dépression, mais comme si vous vous regardiez de l’extérieur.

« Au début, je pensais [about quitting]mais à un moment donné, j’ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans le patinage artistique.

“Il n’y a rien pour remplacer les émotions quit Je reçois après les performances, alors j’ai décidé de revenir.

Talalaikina a remporté plusieurs podiums lors d’épreuves de la Coupe de Russie au cours de sa carrière, mais a reconnu que ce serait un défi de représenter la Russie au niveau international – avec le trio d’adolescentes Kamila Valieva, Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova à affronter, ainsi que la favorite des fans, Elizaveta Tuktamysheva.

“Je suis prêt [for the intense Russian training process], ça m’a vraiment manqué. Je veux plonger dans tout ça. Cela peut sembler étrange, mais l’approche légère et joyeuse n’est apparemment pas pour moi », dit Talalaikina.

Alors que Talalaikina est un talent de retour en Russie, la Fédération russe de patinage artistique a révélé le mois dernier qu’elle avait reçu 19 demandes de patineurs depuis le début de l’année pour changer leur citoyenneté sportive.

La nouvelle survient au milieu d’une interdiction de compétition internationale imposée aux patineurs russes par l’instance dirigeante de l’ISU en raison du conflit en Ukraine.

Cependant, on ne pense pas qu’il y ait l’un des meilleurs talents russes parmi ceux qui cherchent à changer de nationalité.