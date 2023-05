Le patch portable AI développé par Monash surveille plusieurs signes de santé

Des chercheurs en ingénierie et en informatique de l’Université Monash ont combiné la nanotechnologie et l’IA pour créer une technologie portable pour la surveillance de la santé à distance.

Ils ont mis au point un patch portable ultra-mince qui se porte sur le cou pour mesurer la parole, les mouvements du cou et le toucher, ainsi que la respiration et la fréquence cardiaque. Pour ce faire, il utilise un réseau neuronal basé sur la fréquence/amplitude appelé Deep Hybrid-Spectro, qui surveille automatiquement plusieurs données biométriques à partir d’un seul signal.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Dans un étude, il a été constaté que le patch portable démêlait et surveillait 11 signaux de santé humaine avec une précision de 93 %. Selon les chercheurs, cette technologie pourrait changer la façon dont les soins de santé à distance sont dispensés en détectant seulement cinq activités physiologiques associées à la gorge humaine.

« L’électronique douce émergente a le potentiel de servir de patchs portables semblables à une seconde peau pour surveiller les éléments vitaux de la santé humaine, concevoir la robotique de perception et combler les interactions entre les interactions naturelles et [AI] », a déclaré Wenlong Cheng, chercheur principal et professeur à l’Université Monash.

APERÇU DU MARCHÉ

Une invention australienne similaire, un lab-in-a-patch, est conçu pour une surveillance diagnostique continue. Développé par Nutromics, le patch portable utilise la technologie des capteurs d’ADN pour suivre plusieurs cibles dans le corps humain, y compris les biomarqueurs de maladies et les médicaments difficiles à doser.

Des chercheurs du Samsung Advanced Institute of Technology ont également développé un patch cutané extensible qui peut capter des signaux de fréquence cardiaque en temps réel qui sont 2,4 fois plus puissants qu’un capteur en silicone fixe.

Pendant ce temps, la société indienne de technologie médicale Dozee a récemment annoncé qu’elle proposait un Patch ECG pour la surveillance cardiaque, s’ajoutant à son portefeuille de solutions de surveillance à distance.